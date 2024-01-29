Президент России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Он подчеркнул, что «президент не участвует в предвыборных дебатах». Также Песков перенаправил в избирательный штаб вопрос о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты.





Ранее 29 января ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом на предстоящие выборы президента России. По результатам проверки его подписей из 315 тысяч недействительными признали 91 подпись. ЦИК проголосовал за его регистрацию единогласно.





Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Путин идет на них самовыдвиженцем.