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ЕС ввел санкции против Мизулиной и Лиги безопасного интернета
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Ограничения также коснулись еще трех физлиц — прокурора и судей undefined
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ЕС ввел санкции против Мизулиной и Лиги безопасного интернета

Ограничения также коснулись еще трех физлиц — прокурора и судей

Евросоюз ввел санкции против Лиги безопасного интернета, а также ее главы Екатерины Мизулиной. В черный список также внесены имена еще трех физических лиц из РФ.


Под санкции подпали московский прокурор Олег Алыпов и судьи Мосгорсуда Людмила Смолкина и Валентина Левашова. Основанием для внесения их в санкционный список Евросоюз называет нарушения прав человека.


Прокурор и судьи занимались уголовным делом Владимира Кара-Мурзы по статье о государственной измене. Активист 17 апреля 2023 года получил 25 лет колонии. 


Европейский союз 5 июня 2023 года из-за дела Кара-Мурзы уже вводил санкции против девяти россиян, включая замминистра юстиции России Олега Свириденко. 


Санкции против прокуроров Бориса Локтионова и Анны Потычко, судей Виталия Белицкого, Екатерины Дорохиной и Натальи Дударь, а также судебного эксперта Данилы Михеева ввело и Соединенное Королевство. Этим лицам запрещен въезд в Великобританию. 


ЕС также продлил ограничения  в отношении России до 31 июля 2024 года. Всего с начала СВО против РФ было введено 12 пакетов санкций. 

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#ес #екатерина мизулина #кара-мурза #санкции #евросоюз
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