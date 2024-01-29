ЕС ввел санкции против Мизулиной и Лиги безопасного интернета

Евросоюз ввел санкции против Лиги безопасного интернета, а также ее главы Екатерины Мизулиной. В черный список также внесены имена еще трех физических лиц из РФ.





Под санкции подпали московский прокурор Олег Алыпов и судьи Мосгорсуда Людмила Смолкина и Валентина Левашова. Основанием для внесения их в санкционный список Евросоюз называет нарушения прав человека.





Прокурор и судьи занимались уголовным делом Владимира Кара-Мурзы по статье о государственной измене. Активист 17 апреля 2023 года получил 25 лет колонии.





Европейский союз 5 июня 2023 года из-за дела Кара-Мурзы уже вводил санкции против девяти россиян, включая замминистра юстиции России Олега Свириденко.





Санкции против прокуроров Бориса Локтионова и Анны Потычко, судей Виталия Белицкого, Екатерины Дорохиной и Натальи Дударь, а также судебного эксперта Данилы Михеева ввело и Соединенное Королевство. Этим лицам запрещен въезд в Великобританию.





ЕС также продлил ограничения в отношении России до 31 июля 2024 года. Всего с начала СВО против РФ было введено 12 пакетов санкций.