Глава Ярославской области Евраев: Взрывотехники обезвредили дрон, которым противник пытался ударить по НПЗ

Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что взрывотехники обезвредили боевую часть летательного аппарата, которым Украина пыталась ударить по нефтеперерабатывающему заводу.





Он подчеркнул, что угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована, а предприятие работает в штатном режиме.





Ранее Евраев подтвердил, что система радиоэлектронной борьбы предотвратила атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Пострадавших и возгорания не последовало, отметил губернатор.





Завод «Славнефть-ЯНОС» находится на окраине Ярославля возле федеральной трассы М-8 «Холмогоры».