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Глава Ярославской области Евраев: Взрывотехники обезвредили дрон, которым противник пытался ударить по НПЗ
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По словам губернатора, предприятие сейчас работает в обычном режиме undefined
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Глава Ярославской области Евраев: Взрывотехники обезвредили дрон, которым противник пытался ударить по НПЗ

По словам губернатора, предприятие сейчас работает в обычном режиме

Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что взрывотехники обезвредили боевую часть летательного аппарата, которым Украина пыталась ударить по нефтеперерабатывающему заводу. 


Он подчеркнул, что угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована, а предприятие работает в штатном режиме.


Ранее Евраев подтвердил, что система радиоэлектронной борьбы предотвратила атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Пострадавших и возгорания не последовало, отметил губернатор.


Завод «Славнефть-ЯНОС» находится на окраине Ярославля возле федеральной трассы М-8 «Холмогоры».

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#беспилотник #ярославская область #рэб #нпз
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