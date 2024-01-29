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«Будем рассчитывать, что здравый смысл победит политические экстримы»: в Совфеде рассказали, на что надеются в отношениях РФ с новым президентом Финляндии
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Во второй тур президентских выборов вышли бывший премьер-министр Александр Стубб и экс-глава МИД Пекка Хаависто Коллаж: Daily Storm
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«Будем рассчитывать, что здравый смысл победит политические экстримы»: в Совфеде рассказали, на что надеются в отношениях РФ с новым президентом Финляндии

Во второй тур президентских выборов вышли бывший премьер-министр Александр Стубб и экс-глава МИД Пекка Хаависто

Коллаж: Daily Storm

Во второй тур президентских выборов в Финляндии вышли бывший премьер-министр Александр Стубб и экс-глава МИД Пекка Хаависто. В Совете Федерации РФ рассказали, на что надеются в отношениях России с новым президентом Финляндии: сенаторы рассчитывают, «что здравый смысл победит политические экстримы и страны будут развивать добрососедство».


Daily Storm спросил у главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, победа какого кандидата в президенты Финляндии, по его мнению, предпочтительнее для России и чего ей ожидать по итогам выборов в соседнем государстве. 


«Главное, на что мы можем рассчитывать, — что здравый смысл все же победит политическую, я не хочу сказать «шизофрению», но политические экстримы, которые сейчас переживает мир. И все-таки соседняя нам страна Финляндия, к которой мы привыкли десятилетиями относиться с большим уважением и развивать взаимодействие и сотрудничество на основе добрососедства, суверенных прав и так далее, надеемся, вернется в ту же самую систему координат, в которой мы ее привыкли видеть», — ответил Карасин.


Сенатор считает, что сейчас для России не особо важно, какие конкретные персоналии победят на выборах президента Финляндии. «Многое зависит от общеполитической настроенности элиты, руководства всей Финляндии и ее народного мнения», — подчеркнул Карасин.


По предварительным итогам первого тура выборов в Финляндии после подсчета 97% голосов два кандидата идут почти вровень: Александр Стубб набрал 27,1% голосов избирателей, Пекка Хаависто 25,7% голосов. Они примут участие во втором туре выборов 11 февраля.


Александру Стуббу 55 лет. Он представляет правоцентристскую «Национальную коалицию». В 2014-2015 годах Стубб был премьер-министром Финляндии. Он давний активный сторонник членства Финляндии в НАТО. Стубб выступает за отказ от полноценных дипломатических отношений с Москвой, пока она «не выведет войска с оккупированных территорий».


Пекке Хаависто 65 лет. Он входит в партию «Зеленый союз». Хаависто занимал пост министра иностранных дел Финляндии в 2019-2023 годах. Этот политик также жестко настроен по отношению к России и призывает «держать границу закрытой столько, сколько потребуется».

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#международные отношения #финляндия #европа #выборы президента
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