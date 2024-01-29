Министерство обороны России сообщило об установлении Вооруженными силами РФ контроля над селом Табаевка в Харьковской области. По данным на 2001 год, в Табаевке проживали 34 человека.





Населенный пункт на Купянском направлении перешел под контроль Российской армии благодаря активным действиям подразделений Западной группировки войск, подчеркнули в Минобороны РФ.





В районе Синьковки удалось отбить три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Противник потерял на этом направлении до 30 военнослужащих, два броневика, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б», отчитались в российском ведомстве.





21 января Минобороны России заявило, что в результате успешных активных действий под контроль Вооруженных сил РФ взят населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.