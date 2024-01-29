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Минобороны России заявило о переходе села Табаевка под контроль ВС РФ
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Населенный пункт расположен на Купянском направлении в Харьковской области undefined
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Минобороны России заявило о переходе села Табаевка под контроль ВС РФ

Населенный пункт расположен на Купянском направлении в Харьковской области

Министерство обороны России сообщило об установлении Вооруженными силами РФ контроля над селом Табаевка в Харьковской области. По данным на 2001 год, в Табаевке проживали 34 человека. 


Населенный пункт на Купянском направлении перешел под контроль Российской армии благодаря активным действиям подразделений Западной группировки войск, подчеркнули в Минобороны РФ. 


В районе Синьковки удалось отбить три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Противник потерял на этом направлении до 30 военнослужащих, два броневика, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б», отчитались в российском ведомстве. 


21 января Минобороны России заявило, что в результате успешных активных действий под контроль Вооруженных сил РФ взят населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.

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#вс рф #харьковская область #минобороны рф
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