Омбудсмен призвал власти внимательно выбирать компании-перевозчики после жуткого ДТП в Свердловской области

Властям следует быть внимательнее при выборе компаний, перевозящих детей. Об этом после жуткого ДТП в Свердловской области заявил Daily Storm местный омбудсмен Игорь Мороков. По его данным, в результате столкновения автобуса, в котором ехали юные хоккеисты, с легковушкой четверо взрослых погибли, двое детей пострадали.





«Всем предостережениям учит беда. Мы будем обращаться к руководителям органов местного самоуправления, чтобы те еще раз отработали тему с детскими спортивными школами, школами искусств, которые участвуют в выездных мероприятиях. Чтобы очень внимательно подходили к выбору компаний, с которыми взаимодействуют», — рассказал омбудсмен.





Он добавил, что «пока неясно, были ли нарушения у компании, чей автобус вез хоккеистов». «Но к организации таких длительных поездок надо очень внимательно относиться. Сейчас ГИБДД разбирается в причинах ДТП, в условиях», — сказал Мороков. По его словам, у пострадавших спортсменов «степень тяжести разная», но речи об угрозе жизни детей не идет.





Утром 29 января автобус вез 15-летних хоккеистов домой в Новоуральск с соревнований в Уфе. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла авария. По предварительной информации, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой.





Один из погибших, Виталий Плешков — тренер местной команды «Кедр». Мужчина скончался от полученных травм по дороге в больницу. Еще трое жертв — водитель и пассажиры легковушки.





В Департаменте информационной политики Свердловской области заявили порталу URA. RU, что власти проверят соблюдение требований безопасности при организации перевозки юных спортсменов из Новоуральска.





Двух пострадавших спортсменов поместят в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга, уточнили в пресс-службе Минздрава. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести, добавили в ведомстве.