На Урале автобус с детской хоккейной командой вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой, погибли четыре человека

В Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре и ГУ МВД региона.





По предварительным сведениям, у автобуса лопнуло колесо и его выбросило на встречную полосу. Затем он врезался в легковушку, а после улетел в кювет.





Отмечается, что погибли четыре человека — водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также тренер. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердил глава пресс-службы управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.





Также несколько детей получили травмы. На месте аварии работают сотрудники полиции.