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На Урале автобус с детской хоккейной командой вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой, погибли четыре человека
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По предварительной информации, после столкновения погиб тренер молодежного спортивного коллектива Сотрудники правоохранительных органов на месте ДТП
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На Урале автобус с детской хоккейной командой вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой, погибли четыре человека

По предварительной информации, после столкновения погиб тренер молодежного спортивного коллектива

Сотрудники правоохранительных органов на месте ДТП Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

В Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда. Информацию об этом подтвердили в прокуратуре и ГУ МВД региона. 


По предварительным сведениям, у автобуса лопнуло колесо и его выбросило на встречную полосу. Затем он врезался в легковушку, а после улетел в кювет. 


Отмечается, что погибли четыре человека — водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также тренер. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердил глава пресс-службы управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.


Также несколько детей получили травмы. На месте аварии работают сотрудники полиции. 

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#свердловская область #дети #дтп #урал
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