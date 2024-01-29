Минобороны отчиталось о сбитом в небе над Брянской областью украинском беспилотнике

В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон, запущенный со стороны Украины. Об этом сообщили представители Минобороны России.





В ведомстве подчеркнули, что противником использовался беспилотный летательный аппарат самолетного типа. О пострадавших или разрушениях Минобороны не сообщает.





28 января российская система ПВО сбила над Белгородской областью снаряд реактивной системы залпового огня «Ураган». По данным Минобороны, никто не пострадал.





В тот же день дрон-камикадзе ВСУ ударил по экскаватору на окраине села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, при взрыве пострадал рабочий. У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.