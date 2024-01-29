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Памфилова озвучила слоган предстоящих выборов президента России
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Они пройдут 15, 16 и 17 марта undefined
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Памфилова озвучила слоган предстоящих выборов президента России

Они пройдут 15, 16 и 17 марта

Слоганом президентских выборов 2024 года станет «Вместе мы сила — голосуем за Россию». Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.


На данный момент на участие в онлайн-голосовании на выборах президента подано 10 тысяч заявок, 2,5 тысячи в «Мобильном избирателе», сообщила Памфилова.


26 января официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что участки для выборов президента России будут открыты в том числе в недружественных странах. 


По словам представителя МИД, всего Россия планирует открыть за рубежом около 300 избирательных участков. РФ принимает меры по обеспечению безопасности голосования в других странах.


Выборы президента России запланированы на 15, 16 и 17 марта 2024 года. В ряде регионов также будет доступно дистанционное электронное голосование. 

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#памфилова #выборы 2024 #цик #президент
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