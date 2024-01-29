Памфилова озвучила слоган предстоящих выборов президента России

Слоганом президентских выборов 2024 года станет «Вместе мы сила — голосуем за Россию». Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.





На данный момент на участие в онлайн-голосовании на выборах президента подано 10 тысяч заявок, 2,5 тысячи в «Мобильном избирателе», сообщила Памфилова.





26 января официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что участки для выборов президента России будут открыты в том числе в недружественных странах.





По словам представителя МИД, всего Россия планирует открыть за рубежом около 300 избирательных участков. РФ принимает меры по обеспечению безопасности голосования в других странах.





Выборы президента России запланированы на 15, 16 и 17 марта 2024 года. В ряде регионов также будет доступно дистанционное электронное голосование.