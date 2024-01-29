Новости
Новости 18+
St
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборы президента
18+
Недействительной признана 91 подпись из 315 тысяч undefined
Новости

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборы президента

Недействительной признана 91 подпись из 315 тысяч

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала действующего главу государства Владимира Путина кандидатом на предстоящие выборы президента России. 


По результатам проверки его подписей из 315 тысяч недействительными признали 91 подпись. ЦИК единогласно проголосовал за регистрацию кандидата.


Глава ЦИК Элла Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты России для Владимира Путина артисту Владимиру Машкову, который является доверенным лицом кандидата. 


Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Путин идет на них самовыдвиженцем. 


Глава государства получил возможность баллотироваться на новый срок благодаря поправкам к Конституции, принятым летом 2020 года.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#элла памфилова #цик #выборы президента #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии