ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборы президента

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала действующего главу государства Владимира Путина кандидатом на предстоящие выборы президента России.





По результатам проверки его подписей из 315 тысяч недействительными признали 91 подпись. ЦИК единогласно проголосовал за регистрацию кандидата.





Глава ЦИК Элла Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты России для Владимира Путина артисту Владимиру Машкову, который является доверенным лицом кандидата.





Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Путин идет на них самовыдвиженцем.





Глава государства получил возможность баллотироваться на новый срок благодаря поправкам к Конституции, принятым летом 2020 года.