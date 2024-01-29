Басманный суд заочно арестовал сторонников Навального Певчих, Низовцева, Ярмыш и Бирюкову

Басманный суд Москвы заочно арестовал соратников оппозиционного политика Алексея Навального*: главу ФБК* Марию Певчих (признана в РФ иноагентом), Киру Ярмыш (признана в РФ иноагентом), Дмитрия Низовцева (признан в РФ иноагентом) и Анну Бирюкову (признана в РФ иноагентом).





Главу ФБК, ведущего «Популярной политики» и пресс-секретаря Навального обвиняют по статье о распространении фейков о Российской армии. Певчих и Низовцев подозреваются в том, что делали это из политической ненависти.





Помимо этого, Певчих вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения и вандализм, Бирюковой — оправдание терроризма.





В декабре 2023 года о местонахождении Алексея Навального не было информации на протяжении 19 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не в курсе, где отбывает наказание оппозиционер.





25 декабря стало известно, что Навальный переведен в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. До этого он отбывал наказание в колонии во Владимирской области.





В августе 2023 года Навального приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об экстремизме. Такой вердикт суд вынес с учетом предыдущих приговоров и частичного сложения сроков.





*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.





*ФБК — признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.