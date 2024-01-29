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Граждан России и Таджикистана подозревают в нападении на католический храм в Стамбуле
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Всего были задержаны 47 человек undefined
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Граждан России и Таджикистана подозревают в нападении на католический храм в Стамбуле

Всего были задержаны 47 человек

Двое подозреваемых в стрельбе в католическом храме в Стамбуле задержаны, они граждане Таджикистана и России, сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая. 


Предположительно, они связаны с террористической организацией ИГИЛ*. Запрещенная в РФ террористическая группировка ранее взяла на себя ответственность за атаку.


Также министр сообщил, что сотрудники полиции провели обыски по 30 адресам. По подозрению в причастности к нападению задержаны 47 человек, подчеркнул он. 


28 января во время воскресной службы двое неизвестных в масках напали на католическую церковь Святой Марии в районе Стамбула Сарыер. Они открыли огонь, а затем скрылись с места происшествия. По данным МВД, жертвой стал гражданин Турции по имени Турсен Джихан. 


* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) — запрещенная в России террористическая организация. 

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#стамбул #религия #турция #нападение
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