Граждан России и Таджикистана подозревают в нападении на католический храм в Стамбуле

Двое подозреваемых в стрельбе в католическом храме в Стамбуле задержаны, они граждане Таджикистана и России, сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.





Предположительно, они связаны с террористической организацией ИГИЛ*. Запрещенная в РФ террористическая группировка ранее взяла на себя ответственность за атаку.





Также министр сообщил, что сотрудники полиции провели обыски по 30 адресам. По подозрению в причастности к нападению задержаны 47 человек, подчеркнул он.





28 января во время воскресной службы двое неизвестных в масках напали на католическую церковь Святой Марии в районе Стамбула Сарыер. Они открыли огонь, а затем скрылись с места происшествия. По данным МВД, жертвой стал гражданин Турции по имени Турсен Джихан.





* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.