Внедорожник протаранил пост охраны посольства России в Южной Корее

Уточняется также, что водитель автомобиля при столкновении был трезв. ДТП случилось еще 28 января в 22:10 по местному времени (16:10 мск).





Авария не повлияла на работу диппредставительства и не создала угрозы безопасности его сотрудников, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство.





6 апреля 2022 года автомобиль врезался в забор российского посольства в Румынии утром, водитель погиб. В Следственном комитете РФ назвали инцидент «спланированной акцией».