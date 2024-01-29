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Внедорожник протаранил пост охраны посольства России в Южной Корее
18+
Серьезно пострадал местный полицейский undefined
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Внедорожник протаранил пост охраны посольства России в Южной Корее

Серьезно пострадал местный полицейский

Автомобиль врезался в пост охраны перед российским посольством в Сеуле, столице Республики Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap. Отмечается, что пострадал сотрудник полиции — мужчину госпитализировали с травмами шеи и плеч.

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Уточняется также, что водитель автомобиля при столкновении был трезв. ДТП случилось еще 28 января в 22:10 по местному времени (16:10 мск).


Авария не повлияла на работу диппредставительства и не создала угрозы безопасности его сотрудников, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство. 


6 апреля 2022 года автомобиль врезался в забор российского посольства в Румынии утром, водитель погиб. В Следственном комитете РФ назвали инцидент «спланированной акцией». 

#посольство #сеул #дтп #корея
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