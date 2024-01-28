Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из ЭКОВАС

Лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает агентство Reuters. Военные, захватившие власть в этих странах после переворотов, заявили, что организация не помогала им в борьбе с терроризмом.





В заявлении сказано, что ЭКОВАС с момента основания в 1975 году отошел от «идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма». Лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо добавили, что хотят восстановить безопасность перед организацией выборов.





Согласно договору ЭКОВАС, государства-члены, желающие выйти, должны направить письменное уведомление за год. Неизвестно, сделали ли это три государства. В договоре также говорится, что страны должны продолжать соблюдать его положения в течение годичного периода.





ЭКОВАС заявил, что ожидает официального уведомления от трех государств-участников об их желании выйти из состава сообщества. Союз также остается открытой для переговоров.





Экономическое сообщество стран Западной Африки призывало Нигер, Мали и Буркина-Фасо вернуться к демократическому правлению. Против этих стран введены санкции. Новые власти этих государств заявляют, что союз находится под влиянием внешних сил.





В сентябре 2023 года Нигер, Буркина-Фасо и Мали подписали хартию, которой учреждается Альянс государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны. Решение о создании альянса было принято на фоне переговоров делегации Минобороны России во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым с представителями этих стран.