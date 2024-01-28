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Трое военных США погибли и 25 ранены при атаке беспилотника на базу в Иордании
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Байден обвинил в атаке проиранские группировки и пообещал привлечь их ответственности Американские солдаты стреляют из ПТРК Javelin на учениях Eager Lion в Иордании 27 августа 2019 года
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Трое военных США погибли и 25 ранены при атаке беспилотника на базу в Иордании

Байден обвинил в атаке проиранские группировки и пообещал привлечь их ответственности

Американские солдаты стреляют из ПТРК Javelin на учениях Eager Lion в Иордании 27 августа 2019 года Фото: © US Army / Global Look Press

Трое американских военных погибли, еще 25 пострадали в результате атаки беспилотника на базу США на северо-востоке Иордании. Об этом сообщило центральное командование Соединенных Штатов.


Президент США Джо Байден заявил, что за нападением стоят группировки, поддерживаемые Ираном и действующие в Сирии и Ираке. Глава Белого дома пообещал привлечь к ответственности причастных к атаке.


Беспилотник запустили, вероятно, с территории Сирии, сообщает CNN со ссылкой на источники. Телеканал также отметил, что это первая гибель американских солдат на Ближнем Востоке с начала войны ХАМАС с Израилем. Конфликт продолжается с 7 октября 2023 года.


Позже официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин заявил, что американская база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ страны. Речь идет о базе в сирийском городе Эт-Танф, расположенном недалеко от границы с Иорданией, сказал он.

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#иордания #иран #сша
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