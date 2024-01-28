Трое военных США погибли и 25 ранены при атаке беспилотника на базу в Иордании

Трое американских военных погибли, еще 25 пострадали в результате атаки беспилотника на базу США на северо-востоке Иордании. Об этом сообщило центральное командование Соединенных Штатов.





Президент США Джо Байден заявил, что за нападением стоят группировки, поддерживаемые Ираном и действующие в Сирии и Ираке. Глава Белого дома пообещал привлечь к ответственности причастных к атаке.





Беспилотник запустили, вероятно, с территории Сирии, сообщает CNN со ссылкой на источники. Телеканал также отметил, что это первая гибель американских солдат на Ближнем Востоке с начала войны ХАМАС с Израилем. Конфликт продолжается с 7 октября 2023 года.





Позже официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин заявил, что американская база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ страны. Речь идет о базе в сирийском городе Эт-Танф, расположенном недалеко от границы с Иорданией, сказал он.