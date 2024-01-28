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Белгородский рабочий пострадал при атаке дрона ВСУ
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У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги undefined
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Белгородский рабочий пострадал при атаке дрона ВСУ

У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины ударил по экскаватору на окраине села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, при взрыве пострадал рабочий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.


У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги, бригада скорой помощи везет его в одну из больниц Белгорода, сообщил глава области в своем Telegram-канале.


Украина регулярно атакует российские регионы при помощи беспилотников. Так, 24 января в небе над Орлом российские военные обезвредили несколько БПЛА, в нескольких многоэтажных домах выбило стекла.

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Силы ПВО отразили атаки беспилотников над Орловской, Смоленской и Тульской областями

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет 21 января 2024
Dailystorm - Силы ПВО отразили атаки беспилотников над Орловской, Смоленской и Тульской областями
#украина #белгородская область #рф
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