Белгородский рабочий пострадал при атаке дрона ВСУ

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины ударил по экскаватору на окраине села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, при взрыве пострадал рабочий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги, бригада скорой помощи везет его в одну из больниц Белгорода, сообщил глава области в своем Telegram-канале.





Украина регулярно атакует российские регионы при помощи беспилотников. Так, 24 января в небе над Орлом российские военные обезвредили несколько БПЛА, в нескольких многоэтажных домах выбило стекла.