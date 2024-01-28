Лукашенко заявил Путину, что Украина вернется к России и Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ощутили вчера на открытии мемориала в память о жителях СССР, погибших от рук нацистов, и концерте-реквием в честь 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда, что «неплохо было бы, если бы рядом стоял кто-то из Украины, ведь все-таки три славянских народа пострадали». Такое заявление сделал белорусский лидер на сегодняшней встрече с российским коллегой.





Лукашенко добавил, что это выбор украинцев, у них другой курс. При этом президент Белоруссии выразил уверенность, что «они вернутся к нам, деваться некуда».





Сегодняшняя встреча лидеров РФ и Белоруссии проходит в Константиновском дворце. Концерт по случаю 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда, который упомянул Лукашенко, прошел на «Газпром-Арене». До этого главы государств открыли в деревне Зайцево Гатчинского района Ленобласти мемориал в память о жителях СССР, погибших от рук нацистов.