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Лукашенко заявил Путину, что Украина вернется к России и Белоруссии
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По его словам, Киеву «некуда деваться» undefined
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Лукашенко заявил Путину, что Украина вернется к России и Белоруссии

По его словам, Киеву «некуда деваться»

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ощутили вчера на открытии мемориала в память о жителях СССР, погибших от рук нацистов, и концерте-реквием в честь 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда, что «неплохо было бы, если бы рядом стоял кто-то из Украины, ведь все-таки три славянских народа пострадали». Такое заявление сделал белорусский лидер на сегодняшней встрече с российским коллегой.


Лукашенко добавил, что это выбор украинцев, у них другой курс. При этом президент Белоруссии выразил уверенность, что «они вернутся к нам, деваться некуда».


Сегодняшняя встреча лидеров РФ и Белоруссии проходит в Константиновском дворце. Концерт по случаю 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда, который упомянул Лукашенко, прошел на «Газпром-Арене». До этого главы государств открыли в деревне Зайцево Гатчинского района Ленобласти мемориал в память о жителях СССР, погибших от рук нацистов.

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#белоруссия #александр лукашенко #рф #украина #владимир путин
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