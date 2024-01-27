Путин заявил, что нацизм был повержен в 1945 году, но не изжит

Агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, прямо свидетельствует: в 1945 году нацизм был повержен, но не изжит. Об этом заявил президент Владимир Путин на концерте на «Газпром-Арене» по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда.





По словам главы государства, «русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине». Этим силам мешает «невыгодно настоящая, подлинная история», отсюда и постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев, убежден президент.





Ранее 27 января Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал в память о жителях СССР, погибших от рук нацистов. Комплекс возведен в деревне Зайцево Гатчинского района Ленобласти, где в годы войны находились многочисленные лагеря для военнопленных, а также детские донорские концентрационные лагеря.