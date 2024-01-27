В Евросоюзе ответили на слова зампреда Госдумы Кузнецовой об украинских детях

Заместитель председателя Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила 22 января, что в странах Евросоюза из двух миллионов украинских детей только 43% посещают школы. По ее словам, «эти дети нередко подпадают под влияние антисоциальных групп криминальной направленности, занимаются уличной проституцией или же становятся жертвами социальных служб». В ЕС опровергли эти данные.





«Это утверждение совершенно необоснованно», — заявил Daily Storm представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.





Он отметил, что с начала конфликта ЕС сделал приоритетом доступ к образованию, медицине и работе украинцам, спасающимся от боевых действий. В частности, в Евросоюз попали 1,3 миллиона детей беженцев, из них 840 тысяч достигли школьного возраста. Более свежую статистику Стано не представил.





Евросоюз прилагает усилия по интеграции украинских детей в систему образования каждой страны, начиная от дошкольного обучения и ухода за детьми и заканчивая высшим образованием. Все государства — члены ЕС ввели меры поддержки детей украинцев, в том числе языковые классы, психосоциальную поддержку и дополнительные места в учреждениях дошкольного образования, заявил Стано.





Представитель Еврокомиссии отметил, что в странах ЕС дети до 18 лет, пользующиеся временной защитой, имеют право на образование на тех же условиях, что и граждане ЕС. Он указал, что в большинстве государств союза посещение школы обязательно. В некоторых странах родители вправе решить, где будут учиться их дети: в местной европейской или оставить в украинской, но в удаленном формате.