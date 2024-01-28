Организаторы семинара коуча Тлиашиновой объяснили нападение на журналистов боязнью «копания в доходах»

На корреспондента «Известий» Наталию Графчикову напали на семинаре «Инна Ленд» VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье, когда она готовила репортаж о блогосфере. Журналистка начала снимать мероприятие на телефон, потому что у ее оператора запотела камера, в этот момент к ней подбежали охранники и повалили на пол, еще два человека напали на оператора. После этого журналистку «буквально выкинули за дверь», у ее коллеги сломали камеру и отобрали флешку, сообщила газета. Об инциденте издание написало 27 января.





Корреспондент рассказала, что на место происшествия приехали сотрудники Следственного комитета. В дом правоохранителей не пустили. Организаторы семинара объяснили агрессивную реакцию на журналистов тем, что побоялись привлекать «излишнее внимание». Они посчитали, что после сюжета начнут «копаться в их доходах», проверять уплату налогов. Получилось наоборот, отметила Графчикова. По ее словам, если бы организаторы семинара Тлиашиновой отнеслись к журналистам спокойнее, конфликта не было бы.





Графчикова предположила, что данные с флешки «с самыми яркими моментами инцидента», отобранной у ее оператора, удалили. Кроме того, удалены данные с камер видеонаблюдения в коттедже. Организаторы, по словам Графчиковой, отказались от дачи показаний.