В Ростове-на-Дону обрушился подъезд аварийной пятиэтажки

В Ростове-на-Дону обрушился подъезд пятиэтажного дома, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Никто не пострадал, поскольку всех жителей — 95 человек — эвакуировали вчера вечером, когда начала рушиться стена дома. Здание оцеплено. В районе разрушения введен режим ЧС для ликвидации последствий.





В 2020 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Людям предложили переселиться в жилье маневренного фонда, но они отказались, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. В 2023-м пятиэтажку включили в областную адресную программу по переселению. Всего в доме зарегистрировано 247 человек.