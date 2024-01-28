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В Ростове-на-Дону обрушился подъезд аварийной пятиэтажки
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Жильцов эвакуировали вечером 27 января, поэтому никто не пострадал undefined
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В Ростове-на-Дону обрушился подъезд аварийной пятиэтажки

Жильцов эвакуировали вечером 27 января, поэтому никто не пострадал

В Ростове-на-Дону обрушился подъезд пятиэтажного дома, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Никто не пострадал, поскольку всех жителей — 95 человек — эвакуировали вчера вечером, когда начала рушиться стена дома. Здание оцеплено. В районе разрушения введен режим ЧС для ликвидации последствий.


В 2020 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Людям предложили переселиться в жилье маневренного фонда, но они отказались, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. В 2023-м пятиэтажку включили в областную адресную программу по переселению. Всего в доме зарегистрировано 247 человек.

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В пункте временного размещения остались 26 человек, остальные отправились к родственникам, написал Голубев. Власти города ведут работу по расселению людей в жилье маневренного фонда.


После обрушения стены дома вечером 27 января следственное управление СКР по Ростовской области организовало доследственную проверку.

#происшествие #аварийное жилье #ростов-на-дону
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