В центре Москвы загорелся Театр сатиры

Горят деревянные конструкции на куполе здания, огонь активно распространяется, пишет Telegram-канал «112». Пожар начался во время ремонтных работ. В пресс-службе театра уточнили ТАСС, что ситуация с пожаром находится под контролем.





Прибывающие на место пожарные испытывают сложности с движением по улице из-за транспорта, на место запрошены наряды ГИБДД для регулировки потока автомобилей, пишет агентство.





Через несколько часов в МЧС сообщили о ликвидации возгорания в театре.





Здание Театра сатиры было построено в 1911 году по заказу братьев Никитиных, которые разместили там один из первых в Москве цирков. В середине 1920-х годов в здании прошла реконструкция, позже в нем размещались Московский мюзик-холл и Театр оперетты. Театр сатиры переехал в это здание на площади Маяковского (ныне Триумфальная) в 1964 году.