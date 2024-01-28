Аксенов сообщил о задержании всех диверсантов, совершавших теракты в Крыму

Силовики задержали всех диверсантов, совершавших теракты в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он заявил, что правоохранители «блестяще» работают с точки зрения координации с исполнительной и законодательной властью.





В Крыму «ничего кроме тюрьмы или смерти диверсантов не ждет», сказал Аксенов в интервью телерадиокомпании «Вести Крым». По словам политика, в республике работает «действительно мощный правоохранительный блок».





ФСБ неоднократно сообщала о предотвращении терактов в Крыму. Так, в начале декабря ведомство заявило, что в 2023 году выявило агентурную сеть украинских спецслужб, планировавшую совершить диверсионно-террористические акты против Аксенова, спикера парламента Крыма Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, блогера Александра Талипова и экс-депутата Верховной рады Олега Царева.