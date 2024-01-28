Участники «Би-2» рассказали подробности задержания в Таиланде

Участники рок-группы «Би-2» сейчас находятся в центре задержания миграционной полиции на Пхукете и ожидают перевода в Бангкок, где должен решиться вопрос о пребывании в Таиланде. Об этом музыканты сообщили в своем Telegram-канале. Они поделились подробностями истории с задержанием.





26 января суд города Пхукет оштрафовал каждого из задержанных участников «Би-2» на 3000 батов (примерно 84 доллара) за проведение концерта без разрешения властей. Суд учел признание вины подсудимыми. Пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще двое, основатели и солисты Шура Би-2 (Александр Уман) и Лева Би-2 (Егор Бортник, признан иноагентом), въехали в Таиланд по по паспортам Израиля и Австралии.





Музыканты рассказали, что концерт 24 января на Пхукете «прошел великолепно», но после него их задержала полиция: поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы. По словам участников группы, все концерты «Би-2» проводятся в соответствии с местными законами и практиками, недавние выступления в Паттайе и Пхукете также проводились официально.





Первую ночь музыканты провели в камере полицейского участка. На следующий день суд оштрафовал участников группы, они оплатили его на месте. По словам артистов, во время суда им предоставили переводчика, и они не имели возможности ознакомиться с документами по делу. После суда участников «Би-2» задержала миграционная полиция Таиланда. Под ее надзором музыканты ожидаем решения вопроса с пребыванием на территории королевства.





Дополнительных обвинений музыкантам не предъявляли. По мнению артистов, «ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне». Причины этого давления — «наше творчество, наши взгляды, наша позиция», написали участники «Би-2».





Музыканты на связи с МИД Израиля, дипломаты участвуют в разрешении ситуации. Консула Австралии не пустили к задержанным. Участники «Би-2» поблагодарили поклонников за поддержку.