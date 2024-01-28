Reuters: Индия отказывается от российского оружия в пользу западного

Индия стремится дистанцироваться от России, своего крупнейшего поставщика вооружения, но действует осторожно, чтобы не спровоцировать сближение РФ с Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.





По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние 20 лет РФ поставила Индии оружия более чем на 60 миллиардов долларов, что составляет 65% от всего объема закупок. Сейчас Индия активизирует военно-техническое сотрудничество с США. Так, в 2023 году страны подписали соглашение об открытии в Индии предприятия по производству двигателей для истребителей ВВС южноазиатской республики. Стороны также планируют ускорить сотрудничество в других областях военной промышленности.





Индия также рассматривает возможность покупки французских самолетов для своего новейшего авианосца и хочет производить подводные лодки по французским, немецким или испанским технологиям, а также истребители с американскими и французскими двигателями, сообщает Reuters.





Нью-Дели разворачивается в сторону западного рынка оружия, поскольку Вашингтон стремится укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать набирающий силу Пекин, «отучив» Индию от «традиционной зависимости от России», пишет агентство.





Укреплению связей США и Индии способствует напряженность между Нью-Дели и Пекином. Конфликт Индии и Китая связан с демаркацией приграничных территорий, которые две страны оспаривают в Южном Тибете.





Индия начала пересматривать политику в области военных закупок после сбоев в поставках российского вооружения с начала СВО, но со временем экспорт стабилизовался. Поскольку неизвестно, когда закончится конфликт на Украине, остается открытым и вопрос, сможет ли РФ поставить Индии запчасти для военной техники, сказал Свасти Рао, эксперт по Евразии государственного Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара.





Нандан Унникришнан, эксперт по России из исследовательского центра Observer Research Foundation в Нью-Дели, отметил, что Индия вряд ли заключит крупную военную сделку с Россией, поскольку это будет красной линией для США. При этом источники Reuters уточнили, что у Нью-Дели будет потребность в российских военных запчастях еще 20 лет.





Агентство отмечает, что скептические мнения звучат, несмотря на новые предложения России по поставкам военной техники. Москва предлагает Нью-Дели новейшие модели вертолетов Камова, истребителей Сухой и МиГ, а также совместное производство в Индии.