Михалков опроверг слова Собчак о жалобе Путину на голого рэпера VACÍO на вечеринке Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что, по ее информации, именно режиссер Никита Михалков показал президенту Владимиру Путину видео с рэпером VACÍO (Николаем Васильевым), пришедшим на полуголую вечеринку с носком на пенисе. Кинематографист опроверг эту информацию.





Обращаясь к Собчак, режиссер отметил, что есть два типа людей: те, кто точно ничего не знает, и те, кто «знает все, но не точно». Михалков «предпочитает» первую категорию, потому что при желании они что-нибудь точно смогут узнать.





По словам Михалкова, у него нечасто выпадает возможность встретиться с главой государства, и когда это происходит, у них есть «более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни». Народный артист РСФСР в своем Telegram-канале с иронией обратил внимание, что Собчак тоже «имела бесстрашие» участвовать в полуголой вечеринке, организованной блогером Настей Ивлеевой.





Собчак написала, что Михалков «не просто донес [Путину], а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку». Журналистка сослалась на два источника. Она также попросила Михалкова обратить внимание на резкую статью в «Экспресс-газете» о похоронах поэта Льва Рубинштейна, в частности, узнать имя автора. Режиссер ответил, что в отличие от журналистки «филерство — не его конек», и посоветовал ей обратиться в компетентные органы.





Полуголая вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor 20 декабря. Мероприятие так назвали, потому что гости праздника были полуобнаженными. Участниками были многие артисты, в том числе певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Анна Асти.





Путин дважды косвенно высказался о вечеринке Ивлеевой. 16 января президент сказал, что у участников СВО, возвращающихся из зоны боевых действий, многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому, «здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях». 26 января глава государства заявил, что элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии».