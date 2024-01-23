«Покупала для вечеринки Ивлеевой»: на «Авито» начали продавать одежду для голых пати

Пользователи сайта «Авито» продолжают четко следовать повестке дня. Вслед за одеждой в духе «Слова пацана» на маркетплейсе начали появляться вещи «для голых вечеринок». Имеется и «водолазка для извинений». Чего нет, так это носков! Но они, наверное, уже в дефиците.
Прозрачный комбинезон поверх белья? Или невесомое мини с камнем на попе? Нет, нет и еще раз нет! Пользователи «Авито» предлагают свой, пролетарский вариант!
Лот первый: платье нарядное. Увидев которое, «влюбляешься навсегда».
«Полупрозрачное. Носить с нижнем платьем, — описывает продавец. — Ну или на голую вечеринку. Идеально для любого праздника, чтобы блистать и запасть прямо в сердце».
Здесь же можно приобрести и вот такой топик в сеточку…
«Покупала для голой вечеринки Настюшки Ивлеевой, — говорится в объявлении, — но чет не позвали».
Или — прозрачную кофточку со змеями с плиссировкой.
«Водолазка как для вечеринки Насти Ивлеевой», — сообщают владельцы. — За весь лук 2500 рублей».
Многие спрашивают, а есть ли носки? Отвечаем: нет. Но имеется искусственная шубка на одной пуговице!
«На осень/весну либо на голую вечеринку прямо сейчас», — игриво советуют в объявлении.
Там же продается старый советский подсвечник (ну как у Орловой) и пластинки Boney M.
«А это боги голых вечеринок!» — пишут продавцы.
Но, пожалуй, самый топчик — это... нет, не шуба. А теплые и трогательные свитерки на случай, если придется просить прощения!
Именно такую одежду выбрали гости клуба Mutabor, когда объясняли, почему вошли не в ту дверь.
«Водолазка для извинений и на все случаи жизни, — говорится в объявлении. — Мягкая ткань. Теплая и очень приятная для тела. Три цвета: персик, светло-оливковый и черный».
Ну какой я тусовщик? Я большой добрый плюшевый мишка!