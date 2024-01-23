«Покупала для вечеринки Ивлеевой»: на «Авито» начали продавать одежду для голых пати

Пользователи сайта «Авито» продолжают четко следовать повестке дня. Вслед за одеждой в духе «Слова пацана» на маркетплейсе начали появляться вещи «для голых вечеринок». Имеется и «водолазка для извинений». Чего нет, так это носков! Но они, наверное, уже в дефиците.





Прозрачный комбинезон поверх белья? Или невесомое мини с камнем на попе? Нет, нет и еще раз нет! Пользователи «Авито» предлагают свой, пролетарский вариант!





Лот первый: платье нарядное. Увидев которое, «влюбляешься навсегда».





«Полупрозрачное. Носить с нижнем платьем, — описывает продавец. — Ну или на голую вечеринку. Идеально для любого праздника, чтобы блистать и запасть прямо в сердце».