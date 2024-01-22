«Нам нужны люди, которые будут сеять, пахать и работать на заводах»: в Бурятии отменили концерт Орбакайте и предложили пересмотреть смысл слова «звезда»

Поддержали эту инициативу и в «Боевом братстве». Неужели так можно? Жить в Америке, но зарабатывать в России?





«А если они так и не определились со своим отношением к специальной военной операции, мы не можем причислить их к своим, — поясняет Daily Storm лидер «Боевого братства» в Бурятии Жамсал-Жамсо Жанаев. — Потому что молчуны — они и есть молчуны!»





Не причислить к ним, по мнению мужчины, и участников вечеринки в клубе Mutabor.





«Ну разве сейчас время? — удивляется он. — Жопу голую показывать, когда наши ребята на СВО!»





И вообще, какие они звезды? Потому что звездами должны считаться участники специальной военной операции или те, кто трудится на благо страны.





«Нам нужны люди, которые будут сеять, пахать, работать на заводах, поднимать машиностроение, ученые... — размышляет он. — Вот они у нас настоящие герои! А те, кто поют, — это же только ради заработка. Никакой пользы они не приносят».





«Пускай идут пахать! — предлагает Жамсал-Жамсо. — Но ведь у них другие ценности. Сколько у человека денег — настолько они его и уважают. А тех, кто трудится, даже не замечают».





К слову, Жанаев и сам прекрасно знает, что такое быть на передке. В свое время он служил в Чечне. Был ранен. Награжден медалью «За отвагу». А теперь возглавляет республиканское «Боевое братство» и помогает участникам СВО.