«Когда папа умер, у него под подушкой нашли хлеб. Он хранил его для меня»: Лариса Лужина рассказала, как выживали в блокаду

Почти 900 дней и ночей. Мерзлый невский лед и бесконечные воздушные атаки. 27 января исполнится ровно 80 лет с момента полного снятия блокады Ленинграда. Помнит это страшное время и народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Когда на город падали бомбы, они с сестренкой прятались под кроватью, а звук метронома звучит в ее голове и сейчас. Быстрый стук означал тревогу! Медленный — отбой.





— Лариса Ивановна, доброе утро! Расскажите, как вы встретите этот день? Может быть, соберетесь с родными? Или пойдете в храм?





— А вы знаете, 27-го числа я как раз буду в Ленинграде, куда меня пригласили участвовать в памятных мероприятиях. Приглашали и в Москве, но я немножко приболела. А дома — нет, мы обычно не отмечаем. Да и не с кем: мама уже умерла. Папы и сестры не стало еще в блокаду. Ну если только с сыном.