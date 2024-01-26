Участниками шоу «Давай поженимся!» могут стать военкоры, волонтеры и бойцы СВО

Участниками шоу «Давай поженимся!» могут стать бойцы СВО, военкоры и волонтеры. Продюсеры набирают героев для выпуска, посвященного 23 Февраля. Об этом в соцсетях сообщили музыкант Петр Лундстрем и автор Telegram-канала «Настюшка на войнушке». Ведущая шоу Роза Сябитова в беседе с Daily Storm призналась, что пока не видела сценарий будущей передачи, но назвала участников СВО «лучшими женихами». По словам Сябитовой, она «патриотична до мозга костей» и считает, что российские военные сейчас «делают святое дело, как их деды и прадеды».
«У меня пока нет сценария, кто будет из участников. Я очень патриотична — как мама, как гражданин. Меня радует, когда к нам [на шоу] приходят умные смелые люди, на которых нужно равняться и которые являются предметом для подражания, живут по правильному смыслу, по чести и достоинству. Для меня это бальзам на душу», — сказала Сябитова.
О кастинге ведущая узнала от корреспондента Daily Storm. По ее признанию, она получит большое удовольствие от общения с такими людьми. «Здорово, что у нас это [шоу с участниками СВО] будет!» — добавила собеседница.
По ее словам, передача еще не записана: «Но для меня как для свахи — это самые лучшие женихи. Просто можно брать и выходить замуж за них. И тогда ты точно будешь жить рядом с правильным, хорошим человеком, который тебя не подставит никогда. С ним жизнь может быть трудная, но уж точно она будет счастливая. Это я на 100% уверена. Поэтому они лучшие женихи, и я всячески стараюсь их продвинуть, пропиарить, сказать добрые слова в их адрес».
Сябитова также убеждена: такой формат передачи на 23 Февраля зрителям очень понравится, поскольку он «будет красивый, душевный». «Мы умеем делать праздники, говорить хорошие добрые слова. Тем более мы с Ларисой [Гузеевой, ведущей «Давай поженимся!»], помимо всего прочего, — мамы. Я гарантирую точно: все будет по-доброму, интересно, красиво и душевно», — пообещала ведущая.
«Я не политик, а обычный человек, женщина. И могу только сказать: «Ребята, держитесь! Мы вас ждем, любим, поддерживаем! Это наше будущее! Они делают святое дело, собственно говоря, как их деды и прадеды. Поэтому Россию никогда никто на колени не поставит. У нас это в крови, как ген», — заключила Сябитова.