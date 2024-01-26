Участниками шоу «Давай поженимся!» могут стать военкоры, волонтеры и бойцы СВО

Участниками шоу «Давай поженимся!» могут стать бойцы СВО, военкоры и волонтеры. Продюсеры набирают героев для выпуска, посвященного 23 Февраля. Об этом в соцсетях сообщили музыкант Петр Лундстрем и автор Telegram-канала «Настюшка на войнушке». Ведущая шоу Роза Сябитова в беседе с Daily Storm призналась, что пока не видела сценарий будущей передачи, но назвала участников СВО «лучшими женихами». По словам Сябитовой, она «патриотична до мозга костей» и считает, что российские военные сейчас «делают святое дело, как их деды и прадеды».





«У меня пока нет сценария, кто будет из участников. Я очень патриотична — как мама, как гражданин. Меня радует, когда к нам [на шоу] приходят умные смелые люди, на которых нужно равняться и которые являются предметом для подражания, живут по правильному смыслу, по чести и достоинству. Для меня это бальзам на душу», — сказала Сябитова.





О кастинге ведущая узнала от корреспондента Daily Storm. По ее признанию, она получит большое удовольствие от общения с такими людьми. «Здорово, что у нас это [шоу с участниками СВО] будет!» — добавила собеседница.