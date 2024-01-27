«Грызли дуранду и варили суп из крапивы»: поэт Илья Резник рассказал о своем опыте выживания в блокаду

Потерявшаяся в снегу крошка хлеба, противобомбовые аэростаты и огромный ржавый борт баржи, который увозит его на далекий Урал. Народный артист РФ Илья Резник рассказал про самый страшный год своего детства, который он провел в осажденном Ленинграде. На тот момент ему было всего четыре, но он уже понимал: настоящее счастье — это когда все живы. И что нет ничего важнее, чем уметь сострадать!





— Илья Рахмиэлевич, добрый день! 27 января исполняется ровно 80 лет с момента полного снятия блокады Ленинграда. С какими чувствами вы встречаете это утро?





— А давайте я прочту вам одно стихотворение. И может, оно и будет ответом на ваш вопрос!





Сорок второй жестокий год.

Сентябрь месяц.

Аэростаты. И ежи.

Сирены зов.

И раскаленные ряды

Пожарных лестниц

Вокруг израненных

Пылающих домов.

Был где-то бой.

И мой бежал в атаку папа.

А здесь гудело небо,

Рушилась земля.

И я, малец четырехлетний,

Шел по трапу,

На борт всходя,

Как мне казалось, корабля…