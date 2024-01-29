Юрий Шевчук прокомментировал эксперимент с нейросетью, в ходе которого Shaman вдруг запел его голосом

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал, удалось ли ему послушать то, как могли бы звучать чужие песни, исполненные его голосом. Все записи сделаны при помощи нейросети RVC, а в эксперименте задействованы композиции «Ласкового мая» и Шамана. Что на это говорит сам Шевчук? И как ему такие опыты?
Искусственный мир стал еще ближе: нейросеть добралась и до легенд русского рока! Как сообщает портал ufa1.ru, автором идеи стал некий пользователь с ником ortophious. Использованы алгоритмы преобразования голоса на основе поиска и сравнительной частотной модуляции.
Проще говоря, взяли песни Шевчука, загрузили их в программу. Вычленили оболочку и — хоп, он уже поет про «кровь от отца» или «и снова седая ночь, и только ей доверяю я!»
Вот только самому Юрию Юлиановичу это как-то не очень.
«Это нарушение интеллектуальных прав (звучит смешно по отношению к творчеству вышеперечисленных вами лиц), — ответил он Daily Storm, узнав, что в присланной ему нарезке есть даже «переделанные» Шатунов и Дронов. — Думаю, ребята порезвятся немного, но потом их придушат авторскими правами и большими штрафами».
А на вопрос, удалось ли ему открыть присланную запись, отвечает: «Нет, дорогая, я такое не слушаю!»
Не оценили замысла и посетители Сети.
«Шевчука не услышала. Ни в одном отрывке, — отмечает одна из пользовательниц. — Зато Дронова слышно хорошо».
«Да не трогайте вы Шевчука. Это талантище и человечище! — заявляют другие. — А теперь вы представляете, какие гадости будут творить с этой нейросетью?! Любого человека могут «заставить» говорить чужие слова. А мы этого даже не поймем».
«Открою секрет... — сообщают третьи. — При чем тут нейросеть? Примочки вокальные, синтезаторами называются. Их уже 20 лет шлепают. Дешевле-дороже. Хочешь — Барри Уайтом запоешь, хочешь — Жириновским».
Напомним, что в сентябре 2023 года Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда, после которого ему понадобилось длительное восстановление. Поэтому все выступления «ДДТ» были перенесены на 2024 год.
Но сегодня артист снова в строю и даже успел дать два больших концерта, один из которых прошел в Белграде. Как вспоминают очевидцы, поначалу большая часть зрителей сидели, потому что у них так принято.
Однако после просьбы Шевчука все встали и уже не садились. «Я три месяца назад чуть на тот свет не отправился, и ничего — пою, пляшу, — оптимистично заявил Юрий Юлианович. — А вы?»