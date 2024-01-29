Юрий Шевчук прокомментировал эксперимент с нейросетью, в ходе которого Shaman вдруг запел его голосом

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал, удалось ли ему послушать то, как могли бы звучать чужие песни, исполненные его голосом. Все записи сделаны при помощи нейросети RVC, а в эксперименте задействованы композиции «Ласкового мая» и Шамана. Что на это говорит сам Шевчук? И как ему такие опыты?

Искусственный мир стал еще ближе: нейросеть добралась и до легенд русского рока! Как сообщает портал ufa1.ru, автором идеи стал некий пользователь с ником ortophious. Использованы алгоритмы преобразования голоса на основе поиска и сравнительной частотной модуляции.

Проще говоря, взяли песни Шевчука, загрузили их в программу. Вычленили оболочку и — хоп, он уже поет про «кровь от отца» или «и снова седая ночь, и только ей доверяю я!»