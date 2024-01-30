Возлияния у камина и беседы по душам: звезды-иноагенты не устают придумывать все новые способы заработать

Затянувшееся пребывание на чужбине заставило уехавших звезд заняться подработкой на стороне. Артисты занимаются озвучкой, рекламируют рестораны и даже предлагают отдохнуть в компании себя любимых. Это когда вы сидите с ними на вилле, смотрите на закат и ведете задушевные беседы. Кто эти люди? Чем они теперь занимаются? И куда приглашают?
Теплая компания из шести-восьми человек, авторская кухня и ежедневная дегустация изысканных вин. В это сложно поверить, но такие путешествия теперь предлагает даже Андрей Макаревич*.
Ближайшая встреча пройдет в апреле. А обладателям путевки предлагают пожить в настоящем старинном бургундском особняке.
Почему так мало людей? Потому что, объясняет главный «машинист», именно такой формат позволяет установить особо теплые отношения между гостями и хозяевами. А потом намекает: он там тоже будет, за официальной частью может последовать и неофициальная. С посиделками и разговорами по душам.
Предлагает такой «релакс» и телеведущий Михаил Шац*. Только не в апреле, а в марте. А в качестве плюшек обещает теплые и уютные комнаты с собственным санузлом.
Вилла та же: гостевой дом Таис. Меняются лишь имена.
Это прекрасная возможность пообщаться офлайн, пишет Шац, и провести там пять весенних дней. В каждый из которых гости будут знакомиться с историей края и дегустировать местные вина.
Кто вряд ли будет, так это его бывшая жена Татьяна Лазарева*, неожиданно сообщившая своим подписчикам, что она снова свободна. А каждый из них — свидетель первого в истории развода иноагентов!
На что жить, вопрос не стоит. Артистка устраивает интеллектуальные игры, одна из которых недавно прошла в Лондоне.
«А на заднем плане Евгений Киселев*?» — спрашивают в Сети.
Нашел, где подзаработать, и Артур Смольянинов*. Уехав в Латвию, артист создал новую музыкальную группу cheLovek.
Еще немного, говорил он в интервью «Дождю»**, и у них выйдет первый мини-альбом, однако весь прошлый год ему пришлось играть в переходах.
Что было топливом? Безусловная любовь, размышляет он в Instagram***. И похоже, что у этой любви даже есть имя, и она очень симпатичная.
Как сложилась судьба Алексея Панина?*
Судя по видео с красной икрой, очень даже неплохо. Если бы не другой ролик, в котором он приглашает всех сыграть в мафию.
Мол, ссылочку оставляю, регистрируйтесь, приезжайте. И не ешьте, предупреждает актер. Потому что у них там прекрасный ресторан, где можно хорошо покушать, а потом пойти петь в караоке.
А ведь мы уже почти поверили!
*Лица, признанные в России иностранными агентами. Внесены в список экстремистов и террористов
**СМИ, выполняющее функцию иноагента
***Признана экстремистской организацией и запрещена