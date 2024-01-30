Возлияния у камина и беседы по душам: звезды-иноагенты не устают придумывать все новые способы заработать

Затянувшееся пребывание на чужбине заставило уехавших звезд заняться подработкой на стороне. Артисты занимаются озвучкой, рекламируют рестораны и даже предлагают отдохнуть в компании себя любимых. Это когда вы сидите с ними на вилле, смотрите на закат и ведете задушевные беседы. Кто эти люди? Чем они теперь занимаются? И куда приглашают?





Теплая компания из шести-восьми человек, авторская кухня и ежедневная дегустация изысканных вин. В это сложно поверить, но такие путешествия теперь предлагает даже Андрей Макаревич*.





Ближайшая встреча пройдет в апреле. А обладателям путевки предлагают пожить в настоящем старинном бургундском особняке.





Почему так мало людей? Потому что, объясняет главный «машинист», именно такой формат позволяет установить особо теплые отношения между гостями и хозяевами. А потом намекает: он там тоже будет, за официальной частью может последовать и неофициальная. С посиделками и разговорами по душам.