Бурляев призвал направить доходы от новой экранизации «Мастера и Маргариты» на поддержку спецоперации

Кинорежиссер, продюсер, народный артист России, депутат Госдумы, председатель комиссии по культуре, науке и образованию Парламентского собрания Союза Беларуси и России Николай Бурляев призвал направить деньги с кассовых сборов нового фильма «Мастер и Маргарита» на поддержку СВО. В 1994 году Николай Бурляев сыграл роль Иешуа в первой российской экранизации романа Булгакова.





«Есть очень много причин, для того чтобы снять этот фильм с проката, а деньги, которые уже выручил этот фильм, направить не продюсерам, которые богатеют экраном, а на поддержку СВО. У меня главная претензия не к творческой составляющей проекта, которая просто вне критики, а к тому, что это прецедент утверждения на российском экране сатанизма», — заявил Daily Storm народный артист РФ Николай Бурляев.





«У меня критическое отношение было к фильму, в котором я принимал участие, но к новому опусу «Мастер и Маргарита» у меня еще больше вопросов. Не только к режиссеру, но и к автору сценария, который сделал акцент на погружение зрителя в сатанизм. Вопросы есть и к тем, кто поддержал этот проект: к Минкультуры, Фонду кино. Зачем нужен был еще один проект после фильмов Ю.Кары и В.Бортко, еще одно более прицельное устремление в сатанизм?» — рассказал Николай Бурляев.





Актеры, по его мнению, воплотили своих персонажей неубедительно, примитивно и претенциозно.





«Немец, играющий Воланда, абсолютно никакой. Из кожи лезет вон, чтобы сыграть сатану. Иностранец, играющий Иешуа Га Ноцри, — прямое издевательство режиссера над персонажем, прообразом которого является Спаситель. Пригласили на эту роль иностранного субъекта с трамвайным лицом и купеческой бородой. Ко всем актерам этого фильма есть вопросы», — сказал кинорежиссер.





Николай Бурляев считает, что идейная сущность булгаковского романа, написанного с позиции Воланда, являющегося стержневым образом, вершащим судьбы героев повествования, прослеживается и в прошлых экранизациях романа.





«С момента прочтения «Мастера и Маргариты» меня не покидали тревожные вопросы к роману Булгакова. Именно поэтому я поначалу отказался от участия в проекте и дал согласие режиссеру, лишь получив его разрешение удалить из текста роли Иешуа все антиевангельские моменты», — сказал он.





Михаил Локошин, режиссер фильма «Мастер и Маргарита», вышедшего на экраны 25 января 2024 года, в соцсетях неоднократно высказывался в поддержку Украины. После окончания съемок он переехал в США. Осуждение позиции России заметила общественность, многие публичные личности теперь выступают за снятие фильма с проката. Например, журналисты Андрей Медведев, Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян.





Общественная организация «Зов народа» требует крайних мер для выпущенного фильма и тех, кто его создал. В ней призывают завести уголовное дело на Локошина, признать его экстремистом, а также не платить режиссеру заработанные на фильме деньги. Обращение с просьбой рассмотреть предложения организации уже направлено главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову.





Несмотря на критику, бывший министр культуры Владимир Мединский похвалил фильм, заявив, что он ему очень понравился. Всего на создание картины потратили 1,2 миллиарда рублей, 800 миллионов из них на съемку выделил Фонд кино.