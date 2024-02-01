«Да ну, здрасьте! Как же я без интернета?!»: российские блогеры ответили на вопрос, что будет, если его отключат навсегда

Вечером 30 января произошел один из самых крупных сбоев в истории рунета. Не открывались маркетплейсы. Не работали приложения банков. Молчали «Яндекс» и Mail. А как пережили это время блогеры, для которых Сеть — это еще и работа? И что бы они сделали, если бы узнали, что она — все?
Элеонора Алибаева, вице-чемпионка мира по фитнесу, психолог, блогер, инфлюенсер:
Я даже не заметила, что был сбой. Ведь соцсети — это больше площадка для работы, а в этот момент я уже занималась своими домашними делами.
Если его отключат на день-два, это еще ничего, я найду, чем заняться. Например, могу выбрать активные виды отдыха, а если настроение будет спокойное, то встречусь с друзьями, и мы поиграем в настольные игры.
Но если отключат надолго, то это уже страшно, так как мой заработок зависит от интернета, это мой основной доход. Возможно, тогда пришлось бы уходить в офлайн.
Но, честно говоря, для меня это наихудший вариант развития событий, так как я сейчас начинаю помогать другим людям больше в онлайн-формате.
Алексей Грушко, блогер из Подмосковья:
Я живу в Волоколамском районе и веду несколько каналов: один из них посвящен мопсу Жорику, второй — выращиванию орхидей. И третий — быту в деревне. Но если случается перебой, здесь это не замечается. Ты просто переключаешься на другие дела, это же не квартира.
Поэтому, если его заблокируют, я буду только счастлив! Я человек из советского прошлого. Найду занятие. Например, займусь фотосъемкой или пойду работать с деревом — я очень люблю мастерить. Плюс огород. А интернет — это зло!
STROKOVA, телеведущая, блогер:
В тот момент я как раз смотрела недвижимость в Москве и никак не могла понять, почему не могу нормально выгружать файлы. У меня не было паники, я просто понимала, что произошел какой-то сбой и это временно.
Я спокойно отреагировала…
Но если бы случилось так, что интернета больше нет, то это была бы катастрофа!
Я не представляю своей жизни без интернета, без соцсетей, без связи с внешним миром. Для меня это трагедия. Первые дни был бы шок, я пыталась бы принять эту информацию и данность, но если было бы так, что ничего не изменить, то попробовала бы адаптировать свою жизнь к его отсутствию и приложила бы максимум усилий, чтобы снова сделать ее комфортной.
А вообще, было бы здорово вернуться в те времена, когда мы звонили друг другу по домашним телефонам и не знали, что такое соцсети и мессенджеры. Я бы даже провела такой эксперимент: отключила бы его на месяц. И посмотрела, что происходит.
Думаю, что отчасти это было бы здорово, мы стали бы чаще и больше общаться вживую, ходить друг к другу в гости, вместе проводить время. В качестве эксперимента на месяц это нормально.
Но дальше — верните интернет обратно!
VITONOVA, певица, блогер:
В какой-то момент я начала переживать, что могут отключить некоторые соцсети или будут серьезные проблемы, утечка данных, их потеря или что-то еще.
Но в целом я надеялась, что все быстро наладят, как это обычно бывает, и все будет хорошо. Поэтому я еще не успела испугаться.
Если бы узнала, что интернета больше не будет, я бы сначала была в шоке, не поверила бы в это. Были бы отрицание, гнев и прочие стадии по списку. Обсудила бы это с близкими людьми и друзьями. Все вместе мы бы придумали, что делать дальше и как теперь жить, работать. Очень сложно было бы адаптироваться к новой реальности. Думаю, были бы большие глобальные проблемы, безработица. Но в этом есть и плюс: я бы стала больше гулять, бывать на свежем воздухе.
Галина Спасская, школьный психолог, блогер, автор канала «Бабуля Пуля»:
А что, вчера отключали интернет? Нет, я не замечала. Наверное, потому что, несмотря на свой преклонный возраст, я весь день работала в школе — и он там ограничен.
Что будет, если его отключат навсегда?
Да ну, здрасьте, как же я без него?! А самое главное, как без него будут дети? Меня это совершенно не устраивает!
Дети — наше будущее. Они должны им владеть. И перекрыть интернет — это то же самое, что собрать и сжечь книги.
Бросьте, время сейчас другое. О чем мы с вами говорим, деточка? Интернет — это наше развитие!