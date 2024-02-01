«Да ну, здрасьте! Как же я без интернета?!»: российские блогеры ответили на вопрос, что будет, если его отключат навсегда

Я даже не заметила, что был сбой. Ведь соцсети — это больше площадка для работы, а в этот момент я уже занималась своими домашними делами.





Если его отключат на день-два, это еще ничего, я найду, чем заняться. Например, могу выбрать активные виды отдыха, а если настроение будет спокойное, то встречусь с друзьями, и мы поиграем в настольные игры.





Но если отключат надолго, то это уже страшно, так как мой заработок зависит от интернета, это мой основной доход. Возможно, тогда пришлось бы уходить в офлайн.





Но, честно говоря, для меня это наихудший вариант развития событий, так как я сейчас начинаю помогать другим людям больше в онлайн-формате.





Алексей Грушко, блогер из Подмосковья: