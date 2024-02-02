А чего он «в макияже»?: почему образ певца Шамана вызывает такое дежавю

Певца Шамана обвинили в склонении молодежи к нетрадиционным сексуальным отношениям. Общественникам не понравилось, что в клипе «Я русский» он появляется с подведенными глазами. А потом падает в восторженную толпу, которая дотрагивается «до его интимных мест». «Мне стало некомфортно быть русским гетеросексуалом, ощущая себя в меньшинстве. Я обижен и глубоко подавлен», — заявляет активист Ян Коробков. Одно «но». Все эти фишки уже использовались где-то, кем-то и когда-то. И любой рокер даже скажет, где.
Глаза
От осуждения и недоумения до настоящего восторга. Трудно представить исполнителя, который бы вызывал такую же реакцию, как певец Шаман. Вот он в стилизованном гусарском ментике. Вот — в суровых черных галифе. А вот в блестящей курточке и с густо подведенными глазами.
Только где-то мы это уже видели! Ах да, помните клип группы «Наутилус Помпилиус» «Я хочу быть с тобой», в котором Вячеслав Бутусов предстает перед поклонницами даже не со стрелками, а в настоящем боевом раскрасе?
«В комнате с белым потолком, с правом на надежду... — поет артист, прикрывая веки, — в комнате с видом на огни, с верою в любовь...»
На дворе, на минуточку, стоял еще конец 80-х. Молод был, а ловил фишку.
Кстати, таким же приемом пользовались музыканты из «Агаты Кристи» и лидер группы «Алиса» Константин Кинчев. Как наведет свои стрелки, как покажет всем свой торс — и девчонки уже все.
Кому говорить спасибо — известно: Роберту Смиту из The Cure. Это он «подсказал» советским рокерам, для чего им подводка и карандаш.
Поза
Кстати, о Кинчеве. Вы никогда не замечали, что сценические движения певца Шамана словно списаны с фронтмена «Алисы»? И эта воинственная поза, и запрокинутая голова — все должно показать, что перед вами не какой-то хлюпик, а настоящий мужик, с которым можно хоть на край света.
Только Константину Евгеньевичу верится. Есть в нем эта завораживающая самость. А Шаману — пока увы. Хотя, может, это лишь вопрос времени.
Мы уже не говорим про их любовь к незастегнутым рубашкам!
«Рубашка — это мой промах, — игриво говорил в одном из своих интервью Дронов. — Теперь мне не простят, если она будет слишком застегнута».
Ждем, когда Ярослав начнет закидывать ногу на колонку и обращаться к зрителям: «Уважаемые!» Или это уже было?
Танцы с микрофонной стойкой
Фишка номер три: игры с микрофонной стойкой. Это когда она становится полноценной героиней сценического действия и начинает казаться, что для Шамана это уже не какой-то бездушный реквизит, а девушка. Которую можно то обнимать, то отталкивать и устраивать ей эмоциональные качели.
Есть такой момент и в клипе «Я русский», когда он вдруг хватает стойку и вскидывает ее над головой.
«Нет, мы все понимаем, — говорят зрители. — Это и правда красиво. Но не когда ты поешь патриотику».
Между тем этот способ произвести впечатление принадлежит еще Фредди Меркьюри. Дело было в 1969-м. Артист давал концерт и вошел в такой раж, что сломал крепление микрофона и начал с ним танцевать.
Но это было настолько клево, что тут же стало модой! А вслед за ним это стали повторять и Майкл Джексон, и Depeche Mode, и прочие культовые персонажи.
Есть такие асы и у нас. Это солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов. Как это делает он, не умеет, пожалуй, никто!
«То, что Глеб вытворяет со стойкой микрофона, заставит обзавидоваться любого Панду Кунг-фу!» — пишут поклонники.
Прыжок в толпу
А вот тот самый момент, так шокировавший общественника Яна Коробкова. Певец Шаман подходит к краю сцены, встает спиной к залу и медленно падает в толпу. После чего к нему тянутся десятки ладоней. И, согласно наблюдениям активиста, не всегда женских.
Бог с ними, с ладонями! Как избавиться от дежавю?!
У кого же это было?.. Может быть, у группы The Rolling Stones, когда один из музыкантов разбежался и прыгнул прямо в зрителей, а они понесли его на руках? Или на концерте Игги Попа?
А может, это делал Курт Кобейн, который плыл по толпе прямо с гитарой?
Да все! Только если у них это было, что называется, на нерве, у Шамана очень мило и постановочно.
Кстати, подобные эксперименты в свое время устраивала даже Анна Плетнева из группы «Винтаж». А про Бузову писали, что во время такого прыжка она еще и ударилась. Однако это очень быстро опроверг ее менеджер.
А руки… Ну что руки? И какая разница, чьи. Главное — доверие залу и ощущение, что вы на одной волне!