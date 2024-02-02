А чего он «в макияже»?: почему образ певца Шамана вызывает такое дежавю

Певца Шамана обвинили в склонении молодежи к нетрадиционным сексуальным отношениям. Общественникам не понравилось, что в клипе «Я русский» он появляется с подведенными глазами. А потом падает в восторженную толпу, которая дотрагивается «до его интимных мест». «Мне стало некомфортно быть русским гетеросексуалом, ощущая себя в меньшинстве. Я обижен и глубоко подавлен», — заявляет активист Ян Коробков. Одно «но». Все эти фишки уже использовались где-то, кем-то и когда-то. И любой рокер даже скажет, где.





Глаза





От осуждения и недоумения до настоящего восторга. Трудно представить исполнителя, который бы вызывал такую же реакцию, как певец Шаман. Вот он в стилизованном гусарском ментике. Вот — в суровых черных галифе. А вот в блестящей курточке и с густо подведенными глазами.





Только где-то мы это уже видели! Ах да, помните клип группы «Наутилус Помпилиус» «Я хочу быть с тобой», в котором Вячеслав Бутусов предстает перед поклонницами даже не со стрелками, а в настоящем боевом раскрасе?





«В комнате с белым потолком, с правом на надежду... — поет артист, прикрывая веки, — в комнате с видом на огни, с верою в любовь...»





На дворе, на минуточку, стоял еще конец 80-х. Молод был, а ловил фишку.





Кстати, таким же приемом пользовались музыканты из «Агаты Кристи» и лидер группы «Алиса» Константин Кинчев. Как наведет свои стрелки, как покажет всем свой торс — и девчонки уже все.