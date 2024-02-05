На сайтах российских театров начинают затирать афиши с Серебряковым и Раппопорт

В Ярославле окончательно отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт. Постановка была заявлена на 25 февраля. После чего ее перенесли, а потом и вовсе сняли с афиши. Причина — возмущение общественников тем, что актеры живут за границей и имеют антироссийскую позицию. Бывало ли такое раньше? И показывают ли эту работу в Москве?





Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» бы представлен в июне 2022 года и совместил несовместимое: тонкое и лиричное повествование о любви Альберта Эйнштейна к замужней жительнице СССР Маргарите Коненковой и его рассуждения о ядерном оружии.





На дворе 1945 год. Америка бомбит Хиросиму, и женщина сообщает ученому, что возвращается домой. А он пишет ей пылкие и пронзительные письма.





«Восторг, слезы. Настроение откупорить шампанское», — отзываются зрители. Однако сам спектакль продолжают преследовать неудачи!