На сайтах российских театров начинают затирать афиши с Серебряковым и Раппопорт

В Ярославле окончательно отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт. Постановка была заявлена на 25 февраля. После чего ее перенесли, а потом и вовсе сняли с афиши. Причина — возмущение общественников тем, что актеры живут за границей и имеют антироссийскую позицию. Бывало ли такое раньше? И показывают ли эту работу в Москве?
Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» бы представлен в июне 2022 года и совместил несовместимое: тонкое и лиричное повествование о любви Альберта Эйнштейна к замужней жительнице СССР Маргарите Коненковой и его рассуждения о ядерном оружии.
На дворе 1945 год. Америка бомбит Хиросиму, и женщина сообщает ученому, что возвращается домой. А он пишет ей пылкие и пронзительные письма.
«Восторг, слезы. Настроение откупорить шампанское», — отзываются зрители. Однако сам спектакль продолжают преследовать неудачи!
Например, в феврале 2023-го его неожиданно отменили в петербургском театре «Балтийский дом». В мае — в екатеринбургском Дворце молодежи. А в июне того же года подобная ситуация повторилась и в Новосибирске, где против него выступил местный «Совет отцов».
«Почему мы это сделали? Потому что в спектакле задействованы люди, которые плохо говорят о нашем Отечестве», — объяснял общественник Сергей Майоров.
Теперь вот Ярославль! А показывают ли спектакль в столице?
Первым делом заглядываем на сайт Театра эстрады. Однако тут без отмен. Постановку можно посмотреть 19 и 29 февраля, а также в первый день весны.
Что интересно, ни на один из показов билетов уже нет, хотя на портале redkassa они еще продаются. Цена — от 7,5 тысячи до 18 тысяч рублей за место в партере. И от 3,5 тысячи до 7,5 тысячи — в бельэтаж.
Нет их и на сайте театра имени Е. Вахтангова, где такой показ проходил еще летом прошлого года.
«За несколько дней до спектакля Ксения сломала правую ногу, — писала одна из зрительниц, — и танцует в гипсе. Но его не отменили. Очередь на вход была, как в советские времена в Мавзолей».
Напомним, что сейчас Алексей Серебряков помогает девочке из Горловки, о чем он рассказал на видео, записанном после уговоров лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева.
По словам артиста, какое-то время назад он подружился с фондом «Доктор Лиза», в котором есть отдельная программа «Спаси ребенка».
«И есть девочка Полина. Ей 13 лет. Она играла в своем дворе, когда туда прилетела бомба. Врачи ее спасли. Она выжила! Но теперь у нее нет ноги и нет руки до плеча», — запинаясь от волнения, сообщил актер.
И добавил: он обязательно будет ей помогать, потому что мечтает, чтобы она была счастлива!
Помогает участникам СВО и Ксения Раппопорт. Если после 24 февраля она открыто говорила, что больше не хочет быть актрисой, ибо это бессмысленно, то теперь она тесно общается с волонтерами и не дает им раскиснуть.
«У этих людей страшное выгорание, — рассказала она на встрече со студентами МГУ. — И я спросила у них, чем я могу помочь, кроме денег. На что они сказали: «Может, можно на спектакль попасть?» Я ответила: «Конечно».
«И они ходят, — сообщила артистка. — Я их сразу вижу. В основном это женщины. У них лица другого цвета! Всегда включен мобильный телефон. Потому что у них постоянно кто-то на границе — передают лежачих!»
Слово за общественниками…