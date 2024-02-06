«У нас разные взгляды на политику, но это не отменяет милосердия»: в Российском императорском доме пожелали Карлу III быстрее поправиться и многая лета

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов пожелал долгих лет жизни и доброго здоровья британскому королю Карлу III. У монарха диагностировали рак, в связи с чем ему рекомендовано отложить свои публичные обязанности и вернуться к ним лишь после лечения. Как к этой новости отнеслись в Москве? И можно ли сказать, что в жизни британской королевской семьи настал один из самых тяжелых периодов?





— Александр Николаевич, добрый день! Хотели узнать, переживаете ли вы за Карла III и следите ли за новостями о королевской семье.





— А это всегда невесело, когда вдруг говорят о болезни. И не только короля!





К тому же Карл III — родственник Российского императорского дома, потому что является потомком Романовых. Поэтому для великой княгини Марии Владимировны эта новость, безусловно, печальна. Есть разные взгляды на политику, но это не отменяет милосердия и сочувствия к людям, которые в чем-то являются и нашими оппонентами.





Это очень сложный комплекс — родственные связи и в то же время различие во взглядах. Но человечность превыше всего!