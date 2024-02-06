«У нас разные взгляды на политику, но это не отменяет милосердия»: в Российском императорском доме пожелали Карлу III быстрее поправиться и многая лета

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов пожелал долгих лет жизни и доброго здоровья британскому королю Карлу III. У монарха диагностировали рак, в связи с чем ему рекомендовано отложить свои публичные обязанности и вернуться к ним лишь после лечения. Как к этой новости отнеслись в Москве? И можно ли сказать, что в жизни британской королевской семьи настал один из самых тяжелых периодов?
— Александр Николаевич, добрый день! Хотели узнать, переживаете ли вы за Карла III и следите ли за новостями о королевской семье.
— А это всегда невесело, когда вдруг говорят о болезни. И не только короля!
К тому же Карл III — родственник Российского императорского дома, потому что является потомком Романовых. Поэтому для великой княгини Марии Владимировны эта новость, безусловно, печальна. Есть разные взгляды на политику, но это не отменяет милосердия и сочувствия к людям, которые в чем-то являются и нашими оппонентами.
Это очень сложный комплекс — родственные связи и в то же время различие во взглядах. Но человечность превыше всего!
— Многие спрашивают: а почему бы ему не сложить полномочия и не передать их своему старшему сыну? Все-таки возраст…
— Это невозможно. Ведь монарх — это не должность, монарх — это служение, и любой государь обязан исполнять свой долг.
А если монарх не может этого делать, существует институт регентства: его функции будет исполнять его наследник. Однако сам монарх должен оставаться на престоле и делать это до конца своих дней! Это позиция Российского императорского дома.
Конечно, и в его истории случались отречения. Но это всегда было связано с чем-то насильственным — с революциями и переворотами. И тут явно не тот случай.
— А кто сейчас первый в очереди на престол?
— Ну конечно, принц Уильям! Или Вильгельм V, как его будут звать, когда он станет королем. Потому что именно он является наследником. А после него — уже его дети.
Так что до второго сына Карла III очередь если и дойдет, то очень нескоро, и если угаснет линия его старшего брата. Чего, дай Бог, не произойдет.
— И жена Уильяма Кейт Миддлтон станет королевой…
— Да, когда Вильгельм сядет на трон, она будет королевой.
— Как вы думаете, сможет ли она потянуть эту роль?
— А почему бы и нет? Ну она же будет не правящей, не королевой на престоле, а королевой-супругой, главная задача которой — поддерживать своего мужа.
Конечно, у нее уже есть своя сфера деятельности, связанная с культурой и благотворительностью. Но со временем произойдет и некое перераспределение. Потому что когда ее дети подрастут и вступят в брак, появятся новые принцессы, которые будут супругами уже следующего поколения королевской семьи — и они тоже начнут исполнять какие-то официальные функции!
Но это все отлажено. Есть давние правила, которые немного корректируются с учетом времени. Но надо сказать, что британская монархия — она очень традиционная и всегда дорожит своей связью с историей и религией страны.
Для нас, россиян, как для православных людей какие-то из этих вещей, может, даже покажутся неприемлемыми. Но это их страна и их решение. И я думаю, все так и останется.
— Вы сейчас произнесли слово «неприемлемо»…
— Да, и я поясню. Просто мы заговорили о религии и тех новшествах, которые введены в Англиканской церкви. Например, женский епископат. Женское священство и прочее.
Но, повторюсь, это их внутреннее дело. Православные это не одобряют и не принимают, однако я говорю о британской монархии, и если у них происходят какие-то перемены, мы никак не можем на это повлиять.
Зато можем оценить, что она по-прежнему связана с верой (король произносит религиозную клятву служить своей стране) и последователи монархии продолжают себя считать не просто политическим институтом, а монархией Божьей милостью.
А это ценное качество! Потому что действительно способствует духовной силе.
— Можно ли сказать, что королевская семья сейчас переживает не лучшие времена? И с каким периодом истории вы бы их сравнили?
— Я думаю, нет. Естественно, это большая печаль и для королевской семьи, и для всех англичан — для всех граждан Великобритании. Потому что монарх является символическим отцом нации, и когда он болеет, это всегда грустно. Но ведь бывали времена и похуже. Когда короли едва справлялись с недугом, хотя продолжали править.
А Елизавета II, как вы помните, работала даже за два дня до кончины! Хотя все понимали, что вечных людей нет и каждый день может стать последним.
Поэтому нельзя сказать, что этот период какой-то экстраординарный. Это жизнь. Это то, что Господь установил для всех… И для богатых, и для бедных.
Будем надеяться на эффективное лечение! И что при нынешнем уровне медицины Карл III еще будет править, его диагноз не смертелен.
Так что дай Бог ему доброго здоровья! И многая лета!