«Раны обители»: как выживает братия Успенского монастыря Донецкой епархии, которую атаковали украинские дроны?

В Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре Донецкой епархии сообщили об атаке украинских дронов-камикадзе на автомобиль с монахами. Машина двигалась в сторону Волновахи, где братия хотела посетить больницу и закупить продукты, и попала под обстрел. Благодаря чему насельникам удалось выжить? И как сейчас выглядит их обитель?





Как рассказывают в Свято-Успенском монастыре, инцидент произошел утром 6 февраля. На момент выезда в машине находились четверо монахов и трудник. Однако из-за разбитой дороги и непогоды они решили сделать остановку, трое насельников пошли искать помощь.





«Около 09:30 машину атаковал первый дрон», — сообщается на странице обители. После чего ее атаковали еще четыре.