В Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре Донецкой епархии сообщили об атаке украинских дронов-камикадзе на автомобиль с монахами. Машина двигалась в сторону Волновахи, где братия хотела посетить больницу и закупить продукты, и попала под обстрел. Благодаря чему насельникам удалось выжить? И как сейчас выглядит их обитель?
Как рассказывают в Свято-Успенском монастыре, инцидент произошел утром 6 февраля. На момент выезда в машине находились четверо монахов и трудник. Однако из-за разбитой дороги и непогоды они решили сделать остановку, трое насельников пошли искать помощь.
«Около 09:30 машину атаковал первый дрон», — сообщается на странице обители. После чего ее атаковали еще четыре.
Отбежать удалось только чудом, вспоминают монахи…
«От последующих атак братию защитили вовремя подоспевшие военные, — говорится в сообщении, — и эвакуировали с места обстрела».
К слову, нападать на местных насельников для бригад ВСУ уже давно в порядке вещей, монастырь постоянно несет потери. Трудник Геннадий. Монах Герман. Мать игуменьи монастыря Анна Морозова, иеромонах Вонифатий или убитая год назад схимонахиня Савва…
Где, как не здесь, знают, сколько горя и боли сокрыто за каждым этим именем?!
«Монахини, находившиеся в рядом с Саввой, были присыпаны пылью и штукатуркой, — по-военному сообщается в монастырских сводках, — и остались целы. Корпус полностью разрушен и восстановлению не подлежит».
Но что бы ни происходило, тут продолжает теплиться жизнь! И продолжают проводиться богослужения.
Это ничего, что не на всех храмах есть кресты — они снесены американскими «хаймарсами». Ничего, что на алтаре лежит снег. Ведь Бог — он в сердце.
«Приедем и восстановим!» — обещают прихожане.
А священники верят: когда-нибудь это закончится, и их обитель станет такой же красивой, как при ее основателе, провидце Зосиме.
Батюшка говорил, что на ее веку будет все: и разрушения, и службы по подвалам. Но придет время, когда американские ракеты могут полететь и по самому Киеву. И Россия, Белоруссия и бывшая Украина объединятся.
Чему нельзя верить, так это тому, что военные действия закончатся 5 мая. Потому что никаких конкретных дат он никогда не называл!
«Люди вводятся в заблуждение, — говорится на странице монастыря, — пусть и под благовидным предлогом. В среде верующих уже укоренилось, будто эти слова действительно говорил батюшка Зосима».
А пока ни о каком перемирии нет и речи, в обители продолжают молиться обо всех страждущих и пытаются выжить. И помочь им может каждый. На дворе зима, поэтому людям важна любая поддержка!