«Там песни звучат… откровенней, что ли»: рэпер ST (Александр Степанов) дал военно-полевые концерты в зоне СВО

Рэп-исполнитель Александр Степанов (ST) поделился своими первыми эмоциями от поездки в зону СВО, где он вместе с гитаристом «Зверей» Германом Осиповым выступал для военных. Каждый концерт проходил в узком кругу, говорит музыкант, потому что любые массовые скопления опасны. А ребята приглашали разделить с ними трапезу. И ничего вкуснее он не пробовал, вспоминает ST. Особенно когда тебе дают настоящий солдатский плов!

— Александр, добрый день! Любая поездка за ленточку — всегда риск. Сложно ли вам далось это решение? Или вы опирались на опыт прежних визитов, когда помогали детям?

— У меня действительно есть опыт поездок в Донбасс. Помимо тех, что были с гуманитарной помощью, я еще ездил на встречи со студентами в ЛНР. Но та поездка значительно отличалась [целями и содержанием].

Организовать ее, по понятным причинам, получилось не сразу, а когда такая возможность появилась, то я взял и поехал!