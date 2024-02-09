«Там песни звучат… откровенней, что ли»: рэпер ST (Александр Степанов) дал военно-полевые концерты в зоне СВО

Рэп-исполнитель Александр Степанов (ST) поделился своими первыми эмоциями от поездки в зону СВО, где он вместе с гитаристом «Зверей» Германом Осиповым выступал для военных. Каждый концерт проходил в узком кругу, говорит музыкант, потому что любые массовые скопления опасны. А ребята приглашали разделить с ними трапезу. И ничего вкуснее он не пробовал, вспоминает ST. Особенно когда тебе дают настоящий солдатский плов!
— Александр, добрый день! Любая поездка за ленточку — всегда риск. Сложно ли вам далось это решение? Или вы опирались на опыт прежних визитов, когда помогали детям?
— У меня действительно есть опыт поездок в Донбасс. Помимо тех, что были с гуманитарной помощью, я еще ездил на встречи со студентами в ЛНР. Но та поездка значительно отличалась [целями и содержанием].
Организовать ее, по понятным причинам, получилось не сразу, а когда такая возможность появилась, то я взял и поехал!
— Где проходили ваши концерты? Мне показалось, что это был какой-то блиндаж...
— Выступления проходили в различных местах. И в каждом — перед небольшим количеством бойцов, чтобы не было скопления людей.
Мы играли, общались и ехали дальше.
Ощущения при таких концертах, конечно, совершенно другие, не такие, как на больших площадках. И не такие, как на квартирнике, где камерность и немного слушателей.
Так что тут речь не о количестве людей. Там, в зоне СВО, песни звучат, словно... откровенней, что ли. Мне трудно описать эти ощущения!
— Как вас встретили бойцы? И не просили ли они исполнить вас что-то из прежнего репертуара?
— Бойцы были рады. Кто-то не был знаком с моими песнями. Но им понравилось не меньше. Некоторые даже просили сыграть что-то определенное. К примеру, «Сумасшедший русский».
А я, в свою очередь, впервые спел им песню «Дай ему сил».
— Что вас поразило больше всего? Может, они подходили, говорили добрые слова?
— Парни просили передавать приветы, когда я буду в городах, откуда они родом, и пожелания молодым пацанам беречь ценности и устои. А один из ребят рассказал, что только недавно вернулся из увольнительной. Он ездил с семьей в Сочи.
Бойцы размышляли о музыке. Благодарили, что я приехал, и поздравляли меня с рождением второго ребенка — практически у всех есть дети.
— А насколько там страшно? Человеку, который попадает туда из обычной жизни? И бывали ли случаи, когда вдруг раздавались звуки взрывов и ваше общение приходилось прерывать?
— Бывало по-разному. А звуки взрывов, увы, можно услышать не только там.
Многое поменялось в моем мироощущении еще во время моего первого визита на Донбасс… Но одно могу сказать точно: наше главное достояние — это люди!
Во время моего визита общение мы с ребятами не прерывали, так как, повторюсь, действовали наши защитники четко и слаженно.
— Как появилась ваша композиция «Дай ему сил»? Может быть, у нее есть какая-то личная история?
— Идея песни «Дай ему сил» возникла после одной из поездок. В начале родился припев, а после слова сложились и в куплеты. Но так как песня по звучанию отличается от привычного для моих слушателей репертуара, я ее не публиковал, думая предложить кому-то еще. Я иногда пишу песни и для других исполнителей.
Но когда появилась возможность поехать в зону проведения СВО, я решил исполнить ее для наших бойцов. Обратная связь, которую я получил от ребят, была мне очень приятна. И когда прозвучал вопрос: «Почему до сих пор не выпустил?» — я подумал: а ведь действительно, почему?
И сказал, что это будет по возвращении.
Сказал — сделал! Так эта песня вышла в моем, авторском исполнении.
— А вы уже видели ролик, где вашу композицию исполняют сами бойцы?
— Да, мне прислали уже несколько таких видео. И я невероятно рад видеть каждый из них! Для меня очень много значит то, что песня откликнулась у бойцов и они играют ее. Это бесценно!
— Приглашали ли вас воины за свой скромный солдатский стол?
— Да, мы отобедали с парнями, так же, разделившись на небольшие группы. И это был один из самых вкусных обедов в моей жизни! А когда предложили еще и добавку плова, тут я не смог отказаться. Готовят очень вкусно!
— С какими чувствами вы возвращаетесь в Москву?
— Я соскучился по семье и по дому и очень сильно хочу увидеться с родными! И желаю, чтобы наши ребята поскорее увиделись со своими близкими, которые их ждут!