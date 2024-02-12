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«Это делают те, кому это выгодно»: сестра Михаила Ефремова не знает ни о каких подписях за его освобождение по УДО
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Актер продолжает отбывать свой срок в белгородской колонии, где шьет одежду и занимается театром Коллаж: Daily Storm
Культура

«Это делают те, кому это выгодно»: сестра Михаила Ефремова не знает ни о каких подписях за его освобождение по УДО

Актер продолжает отбывать свой срок в белгородской колонии, где шьет одежду и занимается театром

Коллаж: Daily Storm

Сестра Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет за смертельное ДТП на Смоленской площади, опровергла информацию о том, что среди столичных артистов начался сбор подписей за его условно-досрочное освобождение.


По словам Анастасии Олеговны, ни о чем таком ей не известно. Как и его друзьям. Поэтому кто это делает — еще вопрос.  

 

О том, что Михаил Ефремов начал подготовку к процедуре УДО, стали говорить несколько дней назад.

 

Сообщалось, что защита актера якобы наняла специального адвоката для получения согласия семьи погибшего в аварии курьера Сергея Захарова, а артисты стали собирать в поддержку Ефремова подписи, которыми тот мог бы заручиться во время судебного процесса.

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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов Фото: Global Look Press / Фотоагентство Интерпресс

Однако в окружении актера говорят, что это что-то новенькое.

 

«Кто уже подписался? — с удивлением спрашивает у Daily Storm сестра актера Анастасия Олеговна. — Я этого не знаю!»

 

А в ответ на вопрос «Значит, это не вы инициировали данный сбор?» восклицает:

 

«Я?! Нет, конечно! Это безусловно. И никто из друзей этого сделать не мог. Это делают те, кому выгодно».

 

Но это единственное, что она может сказать. Потому что ее брат не хочет, чтобы его жизнь в колонии становилась предметом обсуждений.

 

«Наша позиция — мы молчим и ничего не говорим», — вежливо поясняет она.

 

Не смогли подтвердить эту информацию и в закулисье. Например, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

 

«В Москве собирают подписи за его условно-досрочное освобождение? — переспрашивает он у Daily Storm. — Да, это правильно! А где это происходит? Потому что ко мне пока не обращались».

Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Напомним, что ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер был пьян, но все-таки сел за руль. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой».

 

К сожалению, водитель «Лады» не выжил, и жизнь артиста поделилась на до и после. В настоящее время Ефремов продолжает отбывать наказание в белгородской ИК-4. Там он работает в швейном цехе, снимает фильмы о социализации и занимается театром. А в ноябре 2024 года готовится встретить 60-летний юбилей.

#удо #александр ширвиндт #колония #анастасия ефремова #михаил ефремов
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