«Это делают те, кому это выгодно»: сестра Михаила Ефремова не знает ни о каких подписях за его освобождение по УДО

Сестра Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет за смертельное ДТП на Смоленской площади, опровергла информацию о том, что среди столичных артистов начался сбор подписей за его условно-досрочное освобождение.
По словам Анастасии Олеговны, ни о чем таком ей не известно. Как и его друзьям. Поэтому кто это делает — еще вопрос.
О том, что Михаил Ефремов начал подготовку к процедуре УДО, стали говорить несколько дней назад.
Сообщалось, что защита актера якобы наняла специального адвоката для получения согласия семьи погибшего в аварии курьера Сергея Захарова, а артисты стали собирать в поддержку Ефремова подписи, которыми тот мог бы заручиться во время судебного процесса.
Однако в окружении актера говорят, что это что-то новенькое.
«Кто уже подписался? — с удивлением спрашивает у Daily Storm сестра актера Анастасия Олеговна. — Я этого не знаю!»
А в ответ на вопрос «Значит, это не вы инициировали данный сбор?» восклицает:
«Я?! Нет, конечно! Это безусловно. И никто из друзей этого сделать не мог. Это делают те, кому выгодно».
Но это единственное, что она может сказать. Потому что ее брат не хочет, чтобы его жизнь в колонии становилась предметом обсуждений.
«Наша позиция — мы молчим и ничего не говорим», — вежливо поясняет она.
Не смогли подтвердить эту информацию и в закулисье. Например, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.
«В Москве собирают подписи за его условно-досрочное освобождение? — переспрашивает он у Daily Storm. — Да, это правильно! А где это происходит? Потому что ко мне пока не обращались».
Напомним, что ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер был пьян, но все-таки сел за руль. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой».
К сожалению, водитель «Лады» не выжил, и жизнь артиста поделилась на до и после. В настоящее время Ефремов продолжает отбывать наказание в белгородской ИК-4. Там он работает в швейном цехе, снимает фильмы о социализации и занимается театром. А в ноябре 2024 года готовится встретить 60-летний юбилей.