«Это делают те, кому это выгодно»: сестра Михаила Ефремова не знает ни о каких подписях за его освобождение по УДО

Сестра Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет за смертельное ДТП на Смоленской площади, опровергла информацию о том, что среди столичных артистов начался сбор подписей за его условно-досрочное освобождение.





По словам Анастасии Олеговны, ни о чем таком ей не известно. Как и его друзьям. Поэтому кто это делает — еще вопрос.

О том, что Михаил Ефремов начал подготовку к процедуре УДО, стали говорить несколько дней назад.

Сообщалось, что защита актера якобы наняла специального адвоката для получения согласия семьи погибшего в аварии курьера Сергея Захарова, а артисты стали собирать в поддержку Ефремова подписи, которыми тот мог бы заручиться во время судебного процесса.