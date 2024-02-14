«Видимо, они все безгрешны!»: Виталий Милонов осудил травлю Киркорова после поездки артиста в Горловку

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал свое недоумение по поводу массовой травли Филиппа Киркорова. Несколько дней назад артист побывал в Горловке, где выступил перед ранеными бойцами. Однако вместо одобрения нарвался на хейт. «Лицемер, павлин! — кричали в Сети. — Иди мыть утки!» И, видимо, имели право, говорит Милонов. Безгрешные люди! Они никогда не ошибаются!
О поездке Киркорова в Горловку стало известно еще вчера. Артист выступил перед пациентами местной больницы, привез гуманитарную помощь и пообещал помочь с протезами.
Казалось бы, чем не поступок? Сказать бы: «Молодец. Давай еще!»
Но вместо этого на него посыпались шутки про человека, который наконец-то зашел «в ту дверь».
«Если бы не вечеринка, он бы не приехал», — рассуждали в Сети.
«Но я не могу, как эти люди, так же уверенно присоединиться к этой акции! — говорит Daily Storm депутат Госдумы Виталий Милонов. — Поскольку я, в отличие от них, человек не безгрешный. Как и многие, я тоже совершаю ошибки и не хочу, чтобы меня потом за них расстреляли».
А может, он просто живет по Божьим законам, размышляет политик.
«Я верю во спасение! — говорит он. — В отличие от тех, кто не считает, что многие вещи еще можно исправить. Потому что не признают покаяния.
Я вот христианин! Я исповедуюсь и каюсь в своих грехах и надеюсь, что Господь меня простит. А им это покаяние не нужно. У них все хорошо, поэтому они и не понимают, зачем это Филиппу Киркорову. Они уже априори, по рождению безгрешны!»
А считает ли он это поступком…
«Вы знаете, я не считаю, что это что-то сверхъестественное, за что надо тут же давать звание Героя России, — говорит Виталий Милонов. — Но если он, Филипп Киркоров, человек, от которого такого никто не ожидал, это сделал — молодец! Надеюсь, что это не разовая акция. Это свидетельствует о том, что человек переосмыслил свои прежние ценности. И я могу быть этому только рад».
Напомним, во время своего визита в Горловку Филипп заехал еще и к маленьким воспитанникам местного социального центра, многие из которых остались сиротами.
«Какие все красивые, нарядные, какие все куклята!» — растрогался певец, вручая им коробки с подарками.
По словам присутствующих, артист провел с детьми несколько часов, во время которых они пели, играли и рисовали, а потом поехал в Макеевку.