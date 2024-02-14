«Видимо, они все безгрешны!»: Виталий Милонов осудил травлю Киркорова после поездки артиста в Горловку

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал свое недоумение по поводу массовой травли Филиппа Киркорова. Несколько дней назад артист побывал в Горловке, где выступил перед ранеными бойцами. Однако вместо одобрения нарвался на хейт. «Лицемер, павлин! — кричали в Сети. — Иди мыть утки!» И, видимо, имели право, говорит Милонов. Безгрешные люди! Они никогда не ошибаются!





О поездке Киркорова в Горловку стало известно еще вчера. Артист выступил перед пациентами местной больницы, привез гуманитарную помощь и пообещал помочь с протезами.





Казалось бы, чем не поступок? Сказать бы: «Молодец. Давай еще!»