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Донецкая филармония и Мариупольский драмтеатр дадут совместный концерт ко Дню защитника Отечества
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В опаленных городах продолжает звучать музыка Коллаж: Daily Storm
Культура

Донецкая филармония и Мариупольский драмтеатр дадут совместный концерт ко Дню защитника Отечества

В опаленных городах продолжает звучать музыка

Коллаж: Daily Storm

В Донецкой филармонии рассказали о ближайшем концерте в возрождающемся из пепла Мариуполе. Выступление пройдет ко Дню защитника Отечества. А посетить его можно абсолютно бесплатно. «Народ России, народ Донбасса отличается тем, что на нашей земле чтут историю, — говорят артисты. — И это дань памяти нашим предкам!»

 

Глядя на фотографии сегодняшнего Мариуполя, который в 2022 году пережил 80 дней ада, так и хочется сказать, что жизнь пробьет себе дорогу даже сквозь руины.

 

Еще недавно здесь стояли лишь черные кресты — погибших хоронили прямо во дворах! — да обгорелые дома. А теперь снова раздается детский смех и отстраиваются разноцветные многоэтажки.

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В городе открыты магазины и рестораны. Из кранов льется горячая вода. Работает интернет. Ходит общественный транспорт.

 

Восстанавливается и знаменитый Мариупольский драмтеатр. После теракта, устроенного нацбатальоном «Азов»*, думали, что на этом все. От былой красоты там остались лишь несколько красных стульев. Однако уже сейчас можно сказать, что еще какой-то год, и он снова распахнет для всех свои двери.

Разрушенное здание драматического театра в Мариуполе
Разрушенное здание драматического театра в Мариуполе Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

А пока этого не произошло, артисты репетируют на другой площадке и продолжают давать выступления. Одно из которых будет организовано вместе с Донецкой филармонией и состоится накануне Дня защитника Отечества.

 

«Концерт пройдет с участием Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра, который теперь является коллективом нашей филармонии, — рассказывает Daily Storm заместитель генерального директора по концертной работе Дмитрий Карась, — и оркестра народных инструментов Мариупольского драмтеатра».

Дмитрий Карась
Дмитрий Карась Фото: ВКонтакте / Дмитрий Карась

По словам Дмитрия, выступление начнется 22 февраля в 17:00 по местному времени. Прозвучат патриотические произведения и народная музыка.

 

«Приходите, мы ждем всех желающих!» — говорит наш собеседник.

 

А почему такие концерты нужны даже сейчас, в условиях опасности...

 

«Потому что в наше время важно отдавать дань традициям и прививать это подрастающему поколению, — объясняет Дмитрий. — Поскольку происходящее на Украине является прямым свидетельством того, что история забыта. Она канула в небытие и, к сожалению, сменилась какими-то личными воззрениями и стремлением к непонятным капиталистическим взглядам».

 

«А народ России, народ Донбасса отличается тем, что на нашей земле чтут историю, — продолжает он. — И именно такие концерты являются подтверждением тому, что День защитника Отечества продолжает отмечаться. Поэтому даже в такое тяжелое, в такое опасное время наши коллективы по-прежнему выходят на сцену и делают это несмотря ни на что!»


Ну а пока часть артистов будет на выезде, говорит Daily Storm гендиректор и худрук Донецкой филармонии Александр Парецкий, остальные музыканты выступят у себя дома.

Александр Парецкий
Александр Парецкий Фото: ВКонтакте / Александр Парецкий

«23 февраля у нас пройдет концерт, посвященный 90-летию композитора Евгения Крылатова, — рассказывает Александр. — Он родился именно в этот день! Если будете в городе, обязательно приходите». 


И разве это не про память? Город обстреливают натовскими снарядами, а в нем продолжает звучать музыка!   


* Признан террористической организацией и запрещен в РФ

#день защитника отечества #сво #донецк #евгений крылатов #23 февраля #мариуполь #донецкая филармония #мариупольский драмтеатр
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