Донецкая филармония и Мариупольский драмтеатр дадут совместный концерт ко Дню защитника Отечества

В Донецкой филармонии рассказали о ближайшем концерте в возрождающемся из пепла Мариуполе. Выступление пройдет ко Дню защитника Отечества. А посетить его можно абсолютно бесплатно. «Народ России, народ Донбасса отличается тем, что на нашей земле чтут историю, — говорят артисты. — И это дань памяти нашим предкам!»

Глядя на фотографии сегодняшнего Мариуполя, который в 2022 году пережил 80 дней ада, так и хочется сказать, что жизнь пробьет себе дорогу даже сквозь руины.

Еще недавно здесь стояли лишь черные кресты — погибших хоронили прямо во дворах! — да обгорелые дома. А теперь снова раздается детский смех и отстраиваются разноцветные многоэтажки.