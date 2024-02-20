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«Это переживания святых за всех нас!»: в поселке Ропша под Петербургом заплакала икона святой мученицы Татианы
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По мнению настоятеля, это знак, что пора идти в храмы Коллаж: Daily Storm
Культура

«Это переживания святых за всех нас!»: в поселке Ропша под Петербургом заплакала икона святой мученицы Татианы

По мнению настоятеля, это знак, что пора идти в храмы

Коллаж: Daily Storm

В России снова плачут иконы. Вслед за новостью из Лисичанска, где во время крестного хода вдруг замироточили лики Георгия Победоносца и Александра Невского, об этом же сообщили и в петербургском поселке Ропша. На глазах великомученицы Татианы появились крупные слезы, которых так много, что они собираются в ручейки. К чему это? И сколько это уже длится?


О том, что в храме Петра и Павла заплакала икона мученицы Татианы, сначала заговорили прихожане.


«Это было еще в декабре, — рассказывает Daily Storm его настоятель, протоиерей Аркадий Петровцев. — У нас в приходе много Татьян, и кто-то из них и увидел эти слезинки. Вот знаете, как будто бы человек их сдерживает, и они стоят у него в глазах! А уже в январе их стало намного больше. И икона начала плакать прямо на службах».


«Иногда они подсыхают, — добавляет священник. — Но их все равно заметно. Как у любого, кто много переживал».

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Смотришь на этот образ, говорит он, и такое ощущение, что это живой человек. Со всеми его горестями и печалями, которые то застынут в уголках глаз, то прольются слезами.


«Меня спрашивают, а можно ли ими помазаться, — размышляет отец Аркадий. — Но ведь это не миро».


«Вы, наверное, слышали про такие случаи, когда вдруг начинала кровоточить икона Спасителя? — спрашивает священник. — Только это разные вещи. Когда миро — это милость Божья, а слезы — это переживания святых за всех нас!»


А связано ли это с военным временем…


«У Бога все связано, — восклицает отец Аркадий. — Как говорил Иоанн Кронштадтский, война — это такое предупреждение. Она дается, чтобы народ изменился. Господь попускает это не бесцельно. Поэтому в Великую Отечественную люди сразу пошли в храм. Но видим ли мы это сейчас?»

Храм Петра и Павла в поселке Ропша
Храм Петра и Павла в поселке Ропша Фото: ВКонтакте / Храм св.апп. Петра и Павла в п.Ропша

А вообще, такие явления происходили и раньше, отмечает настоятель. И не только в Ропше.


«Я служу уже много лет и много чего повидал... — вспоминает он. — И как на ликах святых вдруг появляется миро, и как полностью черная икона сначала обновляется и становится монохромной, а потом обретает цвета. Главное не создавать ажиотаж, но подобные вещи действительно бывают».


«Божье дело — оно такое!» — добавляет настоятель.

Напомним, что за несколько дней все новостные сводки облетела информация о замироточивших иконах Георгия Победоносца и Александра Невского.


Сообщается, что это произошло прямо во время крестного хода вокруг одного из монастырей в Лисичанске, а потом выяснилось, что в этот самый момент российские военные делали последние шаги по освобождению Авдеевки.


«Господь нас милует и показывает, что он с нами, — комментирует на видео один из священников. — То есть и мы, и наши воины делают святое правое дело!»

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