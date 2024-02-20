«Это переживания святых за всех нас!»: в поселке Ропша под Петербургом заплакала икона святой мученицы Татианы

В России снова плачут иконы. Вслед за новостью из Лисичанска, где во время крестного хода вдруг замироточили лики Георгия Победоносца и Александра Невского, об этом же сообщили и в петербургском поселке Ропша. На глазах великомученицы Татианы появились крупные слезы, которых так много, что они собираются в ручейки. К чему это? И сколько это уже длится?





О том, что в храме Петра и Павла заплакала икона мученицы Татианы, сначала заговорили прихожане.





«Это было еще в декабре, — рассказывает Daily Storm его настоятель, протоиерей Аркадий Петровцев. — У нас в приходе много Татьян, и кто-то из них и увидел эти слезинки. Вот знаете, как будто бы человек их сдерживает, и они стоят у него в глазах! А уже в январе их стало намного больше. И икона начала плакать прямо на службах».





«Иногда они подсыхают, — добавляет священник. — Но их все равно заметно. Как у любого, кто много переживал».