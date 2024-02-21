«Рассказывать о недостатках — это не значит не любить!»: диктор Владимир Березин выступил против сноса памятника Жванецкому

Легендарный диктор Владимир Березин прокомментировал идею убрать памятник народному артисту РФ Михаилу Жванецкому. Скульптура установлена в Ростове-на-Дону, а снести ее предложили бойцы СВО. «Он мечтал, чтобы страна превратилась в руины, — объясняют они, — и все, что нам так дорого, исчезло с лица земли». Но это наверняка ошибка, заявляет Березин. Жванецкий не был русофобом! А если и допускал какие-то высказывания, то с огромной любовью и к России, и ко всем живущим в ней людям.





— Владимир Александрович, добрый день! Вы ведь знали Жванецкого лично. Что бы вы сказали на такое серьезное заявление?





— Смею предположить, что бойцы ошибаются. Михаил Михайлович не был русофобом — он был русофилом и писал на русском языке так, как мыслили русские люди.





Советские люди, русские люди! Поэтому я в нем такого не замечал. И не только я. А власть имущие его уважали, потому что он не лил мед и в своих произведениях иронично рассказывал о наших же недостатках. Потому что говорить о них тем, кто тебе дорог, — это не значит их не любить!





﻿Получается, что русофобом можно назвать и Задорнова, и многих других писателей, которые высмеивают не Россию, не русского человека, а недочеты, от которых нам нужно избавиться. Вы согласны?





— Конечно.





— Жаль, я не знаю, что именно имели в виду бойцы СВО — я произношу это с уважением! — когда предлагали снести этот памятник, и какие причины они называли...