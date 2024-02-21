«Рассказывать о недостатках — это не значит не любить!»: диктор Владимир Березин выступил против сноса памятника Жванецкому

Легендарный диктор Владимир Березин прокомментировал идею убрать памятник народному артисту РФ Михаилу Жванецкому. Скульптура установлена в Ростове-на-Дону, а снести ее предложили бойцы СВО. «Он мечтал, чтобы страна превратилась в руины, — объясняют они, — и все, что нам так дорого, исчезло с лица земли». Но это наверняка ошибка, заявляет Березин. Жванецкий не был русофобом! А если и допускал какие-то высказывания, то с огромной любовью и к России, и ко всем живущим в ней людям.
— Владимир Александрович, добрый день! Вы ведь знали Жванецкого лично. Что бы вы сказали на такое серьезное заявление?
— Смею предположить, что бойцы ошибаются. Михаил Михайлович не был русофобом — он был русофилом и писал на русском языке так, как мыслили русские люди.
Советские люди, русские люди! Поэтому я в нем такого не замечал. И не только я. А власть имущие его уважали, потому что он не лил мед и в своих произведениях иронично рассказывал о наших же недостатках. Потому что говорить о них тем, кто тебе дорог, — это не значит их не любить!
Получается, что русофобом можно назвать и Задорнова, и многих других писателей, которые высмеивают не Россию, не русского человека, а недочеты, от которых нам нужно избавиться. Вы согласны?
— Конечно.
— Жаль, я не знаю, что именно имели в виду бойцы СВО — я произношу это с уважением! — когда предлагали снести этот памятник, и какие причины они называли...
— Якобы Жванецкий мечтал, чтобы страна превратилась в руины!
— А когда он такое говорил? Потому что при мне такого не было. Я никогда не входил в круг его друзей, но как человек, который вел сборные концерты и представлял его на сцене, часто бывал с ним в одной гримерке.
Чтобы вот прямо по душам — не разговаривали. Жванецкий готовился к своей работе, а я к своей. Но пообщаться удавалось, и я никогда не слышал, что наша страна должна быть проклята и лежать в руинах. И подтверждение тому — аплодисменты публики.
В последнее время я часто слышу, что надо отобрать звания… Но когда это говорят про памятники, это неправильно априори. Потому что напоминает происходящее за границей. Они берут их и сносят — и как мы к этому относимся?
— Разумеется, с осуждением!
— Потому что ну вот как? Предложить убрать памятник «Алеша» в болгарском городе Пловдив. Памятник Пушкину или Екатерине… Не вы его ставили — не вам и сносить!
А если скульптура Жванецкого стоит в нашей стране, в русском городе, то, наверное, это решалось не просто так. Этому предшествовали долгие согласования.
Нет, я не сторонник того, чтобы решать проблемы таким образом, и не хочу, чтобы над нами смеялись люди, которые его слушали и которые его обожали. Жванецкий был русским, советским человеком! С соответствующими взглядами на жизнь.
Конечно, можно пригнать трактор, зацепить и утащить. А что потом?!
Вы знаете, рядом с моим домом на Чистых прудах расположен мемориал «Ульянов-гимназист». Но несколько лет назад в Москве был ураган, и памятник упал.
Все ходили и улыбались: мол, время поставило все на свои места. А работники расположенного рядом швейцарского посольства вышли прибраться и сказали: «Не переживайте! Он в реестре. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!»
И действительно: уже через месяц мемориал восстановили.
«Памятники создают не для того, чтобы на них молились, — поделились в посольстве. — А чтобы они напоминали о времени».
И в продолжение этой мысли о памятнике Жванецкому. Он тоже символ эпохи и напоминает нам о человеке. Человеке сложном! О его фигуре — мощной и неоднозначной. И о том периоде, когда мы восстанавливали страну. Повторюсь: его можно снести, но на этом месте будет знак вопроса!
— Пустота…
— Пустота! А пустота, как известно, имеет свойство заполняться, и чаще всего негативом. И не чем-то легким, воздушным, полетным, а тем, что прибивает к земле.
Простите, что я так долго, но меня это очень огорчило! Ведь эта скульптура — напоминание о том времени, когда мы улыбались и смеялись над собой!..