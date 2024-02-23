Сто тысяч — и он всегда рядом: на «Авито» выставили подушку с автографом Бурака Озчивита

Российские девушки продолжают приходить в себя после визита звезды турецких сериалов Бурака Озчивита. Косая сажень в плечах, белый костюм и льющийся, льющийся, льющийся из глаз мед! Не мужчина, а Бог. Прямое ранение в сердце. Но что делать, если этот самый Бог лишь промелькнул на горизонте и умчался к своей Фахрийе? Спокойно, девочки! Все эти вопросы теперь решаются на «Авито».
«Я целовала ручку двери, к которой прикасалась твоя рука, я подобрала окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе, и он был для меня священен, потому что к нему прикасались твои губы».
Не знаем почему, но именно эти строки вспоминаются, когда вдруг возникает такой переполох. И ничего, что стоимость билета на фан-встречу с Бураком достигала 50 тысяч. Ничего, что на поклонниц артист глядел как бы безучастно. Лишь бы дотронуться! Лишь бы ухватить ниточку от его пиджака.
А кому не удалось — прямая дорога на «Авито». Где можно найти даже не ниточку, а целую подушку, которую держали его руки!
Ту самую, представляете! На которую он смотрел. Которую он обнимал... Которой он улыбался. И на которой — так, все, где наша валерьянка? — он даже что-то написал.
И это — «всего» за 100 тысяч рублей.
«Подушка с автографом Бурака Озчивита, — сообщается в объявлении. — Поставил роспись 20 февраля на концерте в «Крокусе». Предмет в единственном экземпляре».
Нет 100 тысяч — можно обойтись дешманским вариантом за 250 рэ. Но учтите: никакого автографа уже не будет. Зато можно лежать щека к щеке с любимым артистом и думать, что Бурак с тобой, в России!
Кстати, там же, на «Авито», можно приобрести и его автографы. Самый дорогой оценивается в 10 тысяч рублей.
«Оригинал, — пишет владелец. — Получен 20 февраля в «Kрoкуce», куда aктеp пpиехал на выступлeние».
А самые дешевые — по 530. Причем продавец намекает, что каждая роспись по-настоящему выстрадана и он делал это ради всех.
«Картинки простые, бумага формата А4, — говорится в объявлении. — Цена тоже простая. Хватит всем желающим. Старался для вас! В самый холодный на неделе день».
О том, что звезда «Великолепного века» снова едет в Россию, стало известно еще в декабре. Большинство билетов смели сразу. А остальные попали на маркетплейсы или продавались с рук, как в старые времена.
Вот только после неожиданно короткой встречи поклонницы двинулись к метро, а мужчина их мечты сел в машину и умчал в ресторан.
Впрочем, один шанс у них еще есть. Уже в марте Бурак Озчивит посетит Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, где расскажет о феномене турецкого кино и обратной стороне славы. Хотя все авиабилеты туда на время приезда звезды уже наверняка раскуплены.