Новости
Новости 18+
St
Сто тысяч — и он всегда рядом: на «Авито» выставили подушку с автографом Бурака Озчивита
18+
Как сообщает продавец, вещь существует в единственном экземпляре Коллаж: Daily Storm
Культура

Сто тысяч — и он всегда рядом: на «Авито» выставили подушку с автографом Бурака Озчивита

Как сообщает продавец, вещь существует в единственном экземпляре

Коллаж: Daily Storm

Российские девушки продолжают приходить в себя после визита звезды турецких сериалов Бурака Озчивита. Косая сажень в плечах, белый костюм и льющийся, льющийся, льющийся из глаз мед! Не мужчина, а Бог. Прямое ранение в сердце. Но что делать, если этот самый Бог лишь промелькнул на горизонте и умчался к своей Фахрийе? Спокойно, девочки! Все эти вопросы теперь решаются на «Авито». 

 

«Я целовала ручку двери, к которой прикасалась твоя рука, я подобрала окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе, и он был для меня священен, потому что к нему прикасались твои губы». 

 

Не знаем почему, но именно эти строки вспоминаются, когда вдруг возникает такой переполох. И ничего, что стоимость билета на фан-встречу с Бураком достигала 50 тысяч. Ничего, что на поклонниц артист глядел как бы безучастно. Лишь бы дотронуться! Лишь бы ухватить ниточку от его пиджака.

 

А кому не удалось — прямая дорога на «Авито». Где можно найти даже не ниточку, а целую подушку, которую держали его руки!

 

Ту самую, представляете! На которую он смотрел. Которую он обнимал... Которой он улыбался. И на которой — так, все, где наша валерьянка? — он даже что-то написал.

 

И это — «всего» за 100 тысяч рублей.  

 

«Подушка с автографом Бурака Озчивита, сообщается в объявлении.  Поставил роспись 20 февраля на концерте в «Крокусе». Предмет в единственном экземпляре».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
Скриншот: avito.ru

Нет 100 тысяч — можно обойтись дешманским вариантом за 250 рэ. Но учтите: никакого автографа уже не будет. Зато можно лежать щека к щеке с любимым артистом и думать, что Бурак с тобой, в России!

Скриншот: avito.ru

Кстати, там же, на «Авито», можно приобрести и его автографы. Самый дорогой оценивается в 10 тысяч рублей.

 

«Оригинал, — пишет владелец. — Получен 20 февраля в «Kрoкуce», куда aктеp пpиехал на выступлeние».

Скриншот: avito.ru

А самые дешевые — по 530. Причем продавец намекает, что каждая роспись по-настоящему выстрадана и он делал это ради всех. 

 

«Картинки простые, бумага формата А4, — говорится в объявлении. — Цена тоже простая. Хватит всем желающим. Старался для вас! В самый холодный на неделе день».

Скриншот: avito.ru

О том, что звезда «Великолепного века» снова едет в Россию, стало известно еще в декабре. Большинство билетов смели сразу. А остальные попали на маркетплейсы или продавались с рук, как в старые времена.  

 

Вот только после неожиданно короткой встречи поклонницы двинулись к метро, а мужчина их мечты сел в машину и умчал в ресторан.

 

Впрочем, один шанс у них еще есть. Уже в марте Бурак Озчивит посетит Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, где расскажет о феномене турецкого кино и обратной стороне славы. Хотя все авиабилеты туда на время приезда звезды уже наверняка раскуплены.

#поклонницы #бурак озчивит #великолепный век #özçivit #burak özçivit #турция #авито #сериалы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии