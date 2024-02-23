Сто тысяч — и он всегда рядом: на «Авито» выставили подушку с автографом Бурака Озчивита

Российские девушки продолжают приходить в себя после визита звезды турецких сериалов Бурака Озчивита. Косая сажень в плечах, белый костюм и льющийся, льющийся, льющийся из глаз мед! Не мужчина, а Бог. Прямое ранение в сердце. Но что делать, если этот самый Бог лишь промелькнул на горизонте и умчался к своей Фахрийе? Спокойно, девочки! Все эти вопросы теперь решаются на «Авито».

«Я целовала ручку двери, к которой прикасалась твоя рука, я подобрала окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе, и он был для меня священен, потому что к нему прикасались твои губы».

Не знаем почему, но именно эти строки вспоминаются, когда вдруг возникает такой переполох. И ничего, что стоимость билета на фан-встречу с Бураком достигала 50 тысяч. Ничего, что на поклонниц артист глядел как бы безучастно. Лишь бы дотронуться! Лишь бы ухватить ниточку от его пиджака.

А кому не удалось — прямая дорога на «Авито». Где можно найти даже не ниточку, а целую подушку, которую держали его руки!

Ту самую, представляете! На которую он смотрел. Которую он обнимал... Которой он улыбался. И на которой — так, все, где наша валерьянка? — он даже что-то написал.

И это — «всего» за 100 тысяч рублей.

«Подушка с автографом Бурака Озчивита, — сообщается в объявлении. — Поставил роспись 20 февраля на концерте в «Крокусе». Предмет в единственном экземпляре».