«Гаагский суд тут устроили»: жители России заступились за библиотеку с поролоновой стриптизершей

Коллектив Центральной библиотеки имени Н.В. Гоголя в Северодвинске принес свои извинения за видео с куклой-стриптизершей, при помощи которой работницы культуры поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Это шутка, экспромт, пишут они. А само действо проходило в отсутствие читателей и предназначалось только для своих. Между тем россияне считают, что оправдываться и не за что. Что об этом думают люди и что об этом говорит мэр Северодвинска Игорь Арсентьев?
Вместо традиционных посиделок с пирогами — поролоновая стриптизерша в чулках! Вот она скидывает с себя халатик и кидает его в лицо одному из мужчин. Вот снимает бюстгальтер…
А потом это утекает в Сеть, и директору библиотеки Ирине Нестеренко приходится писать заявление об уходе.
«Надо отдать должное, что руководитель нашла в себе силы уволиться по собственному желанию, — поясняет Daily Storm мэр Северодвинска Игорь Арсентьев. — Поэтому мы рассмотрим ее заявление в штатном порядке».
Понять и простить?
«Ну а вы как думаете? — спрашивает мэр. — Сегодня все началось с поролоновой куклы, завтра начнутся грязные танцы в Доме культуры, послезавтра — в школе. Понимаете?»
«Кстати, я не перед собой просил извиниться, как об этом писали в СМИ, — уточняет Арсентьев. — Я просил извиниться перед жителями! Конечно, у всех свои границы, что дозволено, а что нет, каждый определяет индивидуально. Но когда это становится достоянием общественности, реакция все-таки должна быть!»
Между тем не все жители считают, что это так. Ну пошутили. Ну развлеклись, пишут они. Поролоновая кукла — это не бриллиант на стрингах.
«Ешкин кот! — удивляется Александр Воробьев. — Если это действительно библиотекари, то снимаю перед их начальницей шляпу».
«Ну надо же как-то стряхнуть пыль с ушей и заставить их обращать внимание на коллег женского пола! — иронизирует он. — Это может исправить демографическую ситуацию. Уж очень они грустные».
«Понять все, простить всех и за все! — предлагает пользователь с ником dihlofoss. — Кроме крысы, которая это слила, и подлеца, который это запостил!»
Александр Зубов призвал не сваливать все свои возмущения на СВО: «Отстаньте от людей. Проблем, что ли, больше нет? У всех все хорошо? <...> Эти бедолаги просто детский сад! Когда, например, чеченская была, а по всей стране ночные клубы росли как грибы, с танцовщицами в бикини, никто не кричал, что это плохо! Когда 18-летние пацаны погибали каждый день. Что, никто не веселился в чеченскую? Или пока Афган был? Тоже вся страна в трауре ходила? А автор чудак на букву «м». Кто там кого деморализует? Делами лучше займитесь! Как стадо себя ведете, Гаагский суд тут устроили».
А некоторые уже и сами собираются за знаниями. «В библиотеку, что ли, записаться?» — размышляет Vvp Vvp.
Что интересует девушек — предсказуемо.
«Откуда столько библиотекарей? — восхищается Галина Григорьева. — Да еще и мужского пола?»
А Анна Юрьевна уже берет быка за рога. «Как пройти в библиотеку?» — спрашивает она.
Напомним, что видео с поролоновой стриптизершей впервые появилось
в паблике «Северодвинск LIFE» во «ВКонтакте» и было размещено по просьбе одной из подписчиц.
«Пример «голых вечеринок» получил неожиданное продолжение в Центральной библиотеке имени Н.В. Гоголя на 23 февраля, — говорилось в аннотации. — Трудно было придумать что-то более избитое и пошлое. Но, видимо, таков уровень проведения мероприятий в «храме культуры». На месте мужчин — сотрудников библиотеки — надо было просто встать и уйти с этого позорного действа».
«Думалось, что в период СВО библиотекари будут говорить о надежности работающих рядом мужчин, об их патриотизме и преданности Родине… — поделился автор. — Увы! Все происходило в середине рабочего дня, на глазах у изумленных читателей».