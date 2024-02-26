«Гаагский суд тут устроили»: жители России заступились за библиотеку с поролоновой стриптизершей

Коллектив Центральной библиотеки имени Н.В. Гоголя в Северодвинске принес свои извинения за видео с куклой-стриптизершей, при помощи которой работницы культуры поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Это шутка, экспромт, пишут они. А само действо проходило в отсутствие читателей и предназначалось только для своих. Между тем россияне считают, что оправдываться и не за что. Что об этом думают люди и что об этом говорит мэр Северодвинска Игорь Арсентьев?





Вместо традиционных посиделок с пирогами — поролоновая стриптизерша в чулках! Вот она скидывает с себя халатик и кидает его в лицо одному из мужчин. Вот снимает бюстгальтер…





А потом это утекает в Сеть, и директору библиотеки Ирине Нестеренко приходится писать заявление об уходе.