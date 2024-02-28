«Это не кино, Вась, там гибнут люди»: создатели песен об СВО назвали композиции про войну, которым можно верить

Авторы песен про СВО прокомментировали недавнее заявление писателя Александра Проханова, что Россия сейчас испытывает резкий кризис патриотизма, а композиции о Донбассе за редким исключением носят бутафорский и пропагандистский характер. «Это не искусство, а плакаты», — считает литератор. В то время как настоящее искусство старательно выдавливается либералами. На связи — Рома Жиган, Аким Апачев и создатель песни «Ребята воюют» Юрий Лоза.
Рома Жиган («Русские идут»):
К сожалению, я не знаком с творчеством этого замечательного человека, но полностью с ним согласен. Куда ни глянь, везде ждуны, которые еще вчера ходили на митинги Навального, а сейчас ездят по госпиталям и чистят картошку.
Только у меня вопрос: а где вы были все эти два года? Или сидели и молчали, надеясь, что мы проиграем?!
Но есть те, кто не молчал. Например, мой друг Кирилл mk5.45, исполнивший композицию «Русские идут». Под которую наши парни собираются на штурм! Дальневосточная группа Primo Block, рэп-исполнитель I.L.A.Y. или Валера Бунт из объединения С.Т.А.Я.
Вот за этих ребят я ручаюсь!
Ну и, конечно, я, Рома Жиган. Который высказался еще в начале СВО, когда у всех либеральных гомосеков это вызывало ужас. Я первым записал такое видео и сказал, что выступаю на стороне нашей армии!
Все остальные в основном конъюнктурщики. Вроде того же Хаски, который поехал в Донбасс, и все писали, как он его поддерживает.
А вы забыли, что еще недавно он сочинил песню, как его трахает президент?! Есть такая, послушайте. И вы поймете, что это гребаная конъюнктура!
Такие люди подстраиваются под любые обстоятельства. Я называю их словом «флюгер». Куда подует, в ту сторону и они. Поэтому я им не верю!
Ни од-но-му!
А тот же Баста? Почему он до сих пор не сказал ни одного слова? Почему он ничего не говорит?! Зато в гостях у Собчак заявляет, что не может размышлять про Крым, потому что это кого-то задевает. Где? Где все эти люди?!
Я уверен, что пройдет еще немного времени, и Вася выскажется. Мол, ну да, молодцы ребята. Победили! Хотя еще недавно сидел у Ивлеевой и говорил: «Я за этим кино еще понаблюдаю».
Это не кино, Вась. Там гибнут люди! А если вы считаете, что это кино, съездите и посмотрите на то, что там сейчас происходит. Или загляните в любой госпиталь и навестите лежащих там бойцов.
Кстати, мы только недавно оттуда, с СВО. 14-й бригаде ГРУ, спецназу — привет! Легендарной «пятнашке», батальону, Ахре-командиру — привет! Отряду «Гром» в Мариуполе!
И снова едем за ленточку.
Поэтому у меня есть право это сказать: я полностью согласен с Прохановым. Большинство таких песен — это бутафория. Это конъюнктура. И есть такое очень точное слово: «фейк».
Фейк как в прямом, так и в переносном смысле!
Аким Апачев («Пливе кача»):
Ну что сказать? Я полностью согласен. Потому что Проханов, как и Дугин, — это человек, который всегда поддерживал Донбасс. Знает, что он значит для России. А песни, которые положены на его стихи и исполнены Юлей Чичериной, — это что-то изумительное!
Проханов прав: на место тех веселых песенок, которые производились до начала СВО, должна была прийти новая русская культура. Однако эта ниша заполнилась непонятно чем.
Я не буду называть эти песни, но 95% подобного контента вряд ли соответствует духу времени.
Что я чувствую, когда слышу такие вещи? Нет, мне не больно. Время все расставит на свои места! Но каждый раз, когда кто-нибудь из артистов вдруг заявляет: «А сейчас я спою вам песню, которая стала гимном СВО!», мне хочется спросить: «Правда? А почему же ее никто не слышал?»
Такое ощущение, что люди хотят какого-то дешевого пиара. Но это сразу отталкивает и вызывает неприятие. Ведь у всех есть глаза, и все прекрасно отличают настоящее от вымышленного.
Юрий Лоза («Ребята воюют»):
Я, наверное, понимаю, что не нравится Проханову. Ведь эти якобы патриотические песни не касаются конкретных вещей. Ура-ура! Они все на уровне «Эй, ухнем».
А что такое «Эй, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет»? Это вот такая патриотика. И она ни о чем, если честно и откровенно.
Любую такую композицию можно спеть и до СВО, и после. Ну да... Ну вот такие песни. Мы, такие большие и великие, прем напролом. А о конкретных вещах никто не поет.
Мало того, медиасистема даже как бы старается от этого уклониться. Ну вот, скажем, в прошлом году на основной сцене Грушинского фестиваля запретили исполнять патриотические композиции.
И почему? Чтобы не запятнать себя, что ли? Не засветиться в этой патриотике, чтобы потом снова ездить в Европу и покупать ширпотреб?
А на Первом канале ни разу не прокрутили мою новую песню «Ребята воюют».
Но вы поймите, что такое Первый канал. С момента убийства Листьева там нет ни одной авторской передачи, потому что ничего нового мы не придумали. Ну нельзя же назвать новым «Подкаст.Лаб»? Это же бред какой-то! Что такое разговор в нарисованной комнате?
А они все покупают за рубежом, и чтобы продолжать этим заниматься, необходимо, чтобы на тебя не свалились все эти санкции. Чтобы тебя не заподозрили в излишнем патриотизме.
Поэтому моя песня там не звучит. Ее просто не замечают.
Вот что напрягло Проханова! Ведь если мы воюем — то нам придется собрать все силы и направить наш патриотизм в нужное русло. Чтобы это работало во вред нашим противникам и для нашей победы. Но о нашей победе никто не говорит. Никто не представляет, как она выглядит.
И соответственно все эти песни — это, действительно, плакаты. Плакаты, агитки, кричалки — как угодно их назовите.
«Брат мой Коля?» — слышали когда-нибудь по телевидению? Она одна из самых красивых. Ну послушайте! Это песня о войне.
Но такое не крутят. Зато слышится «ура, Россия», «мы — сила, мы всех победим», «ура, встанем!», «я — русский». Вот такое...
Со времен Александра Невского все одно и то же.
Медиасистема войну не замечает! СВО — не замечает. И делает это именно для того, чтобы потом ездить в Европу и иметь возможность что-то там покупать. Потому что все эти программы — купленные. Все эти «Голоса», все эти «Точь-в-точь» и «Битвы хоров».
Маски-шмаски, вся эта хрень — приобретена там! Как они могут взять и лишить себя последнего источника дохода?
Ведь если этого не будет, то что они смогут сделать? Кроме как нарисовать комнату и написать «Подкаст. Лаб». А что такое «Подкаст. Лаб», кто-нибудь может это перевести? Ну хотя бы один человек?
Они хоть раз задали вопрос самому народу: «А что бы вы хотели услышать?» Хоть раз спросили, какого артиста к ним отправить?
Медиасистема живет сама по себе, и ей, конечно, нужны такие песни. Псевдопатиотические. Запиши любую композицию со словами «Россия, Россия, мы всех победим» — классно, замечательно! Все, пошла песня! А о том, что там сейчас происходит и что там сейчас гибнут наши ребята, — об этом не скажет никто.
Что и напрягает Проханова. Который хотел бы видеть какие-то результаты. Какую-то отдачу и работу на какую-то конкретную идею.
Но такая работа пока не ведется.