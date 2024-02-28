«Это не кино, Вась, там гибнут люди»: создатели песен об СВО назвали композиции про войну, которым можно верить

Авторы песен про СВО прокомментировали недавнее заявление писателя Александра Проханова, что Россия сейчас испытывает резкий кризис патриотизма, а композиции о Донбассе за редким исключением носят бутафорский и пропагандистский характер. «Это не искусство, а плакаты», — считает литератор. В то время как настоящее искусство старательно выдавливается либералами. На связи — Рома Жиган, Аким Апачев и создатель песни «Ребята воюют» Юрий Лоза.

Рома Жиган («Русские идут»):





К сожалению, я не знаком с творчеством этого замечательного человека, но полностью с ним согласен. Куда ни глянь, везде ждуны, которые еще вчера ходили на митинги Навального, а сейчас ездят по госпиталям и чистят картошку.





Только у меня вопрос: а где вы были все эти два года? Или сидели и молчали, надеясь, что мы проиграем?!





Но есть те, кто не молчал. Например, мой друг Кирилл mk5.45, исполнивший композицию «Русские идут». Под которую наши парни собираются на штурм! Дальневосточная группа Primo Block, рэп-исполнитель I.L.A.Y. или Валера Бунт из объединения С.Т.А.Я.





Вот за этих ребят я ручаюсь!





﻿Ну и, конечно, я, Рома Жиган. Который высказался еще в начале СВО, когда у всех либеральных гомосеков это вызывало ужас. Я первым записал такое видео и сказал, что выступаю на стороне нашей армии!