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«Это не кино, Вась, там гибнут люди»: создатели песен об СВО назвали композиции про войну, которым можно верить
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Со слов артистов, их очень мало, но когда они звучат, это попадает прямо в сердце Коллаж: Daily Storm
Культура

«Это не кино, Вась, там гибнут люди»: создатели песен об СВО назвали композиции про войну, которым можно верить

Со слов артистов, их очень мало, но когда они звучат, это попадает прямо в сердце

Коллаж: Daily Storm

Авторы песен про СВО прокомментировали недавнее заявление писателя Александра Проханова, что Россия сейчас испытывает резкий кризис патриотизма, а композиции о Донбассе за редким исключением носят бутафорский и пропагандистский характер. «Это не искусство, а плакаты»,  считает литератор. В то время как настоящее искусство старательно выдавливается либералами. На связи Рома Жиган, Аким Апачев и создатель песни «Ребята воюют» Юрий Лоза.

 

Рома Жиган («Русские идут»):


К сожалению, я не знаком с творчеством этого замечательного человека, но полностью с ним согласен. Куда ни глянь, везде ждуны, которые еще вчера ходили на митинги Навального, а сейчас ездят по госпиталям и чистят картошку.


Только у меня вопрос: а где вы были все эти два года? Или сидели и молчали, надеясь, что мы проиграем?!


Но есть те, кто не молчал. Например, мой друг Кирилл mk5.45, исполнивший композицию «Русские идут». Под которую наши парни собираются на штурм! Дальневосточная группа Primo Block, рэп-исполнитель I.L.A.Y. или Валера Бунт из объединения С.Т.А.Я.


Вот за этих ребят я ручаюсь!


﻿Ну и, конечно, я, Рома Жиган. Который высказался еще в начале СВО, когда у всех либеральных гомосеков это вызывало ужас. Я первым записал такое видео и сказал, что выступаю на стороне нашей армии!

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Рома Жиган
Рома Жиган Фото: ВКонтакте / Рома Жиган

Все остальные в основном конъюнктурщики. Вроде того же Хаски, который поехал в Донбасс, и все писали, как он его поддерживает.


А вы забыли, что еще недавно он сочинил песню, как его трахает президент?! Есть такая, послушайте. И вы поймете, что это гребаная конъюнктура!


Такие люди подстраиваются под любые обстоятельства. Я называю их словом «флюгер». Куда подует, в ту сторону и они. Поэтому я им не верю!


Ни од-но-му!


А тот же Баста? Почему он до сих пор не сказал ни одного слова? Почему он ничего не говорит?! Зато в гостях у Собчак заявляет, что не может размышлять про Крым, потому что это кого-то задевает. Где? Где все эти люди?!


Я уверен, что пройдет еще немного времени, и Вася выскажется. Мол, ну да, молодцы ребята. Победили! Хотя еще недавно сидел у Ивлеевой и говорил: «Я за этим кино еще понаблюдаю».


Это не кино, Вась. Там гибнут люди! А если вы считаете, что это кино, съездите и посмотрите на то, что там сейчас происходит. Или загляните в любой госпиталь и навестите лежащих там бойцов.


Кстати, мы только недавно оттуда, с СВО. 14-й бригаде ГРУ, спецназу — привет! Легендарной «пятнашке», батальону, Ахре-командиру — привет! Отряду «Гром» в Мариуполе!

Медик и военнослужащий в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции на Украине
Медик и военнослужащий в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции на Украине Фото: РИА Новости

И снова едем за ленточку.


Поэтому у меня есть право это сказать: я полностью согласен с Прохановым. Большинство таких песен — это бутафория. Это конъюнктура. И есть такое очень точное слово: «фейк».


Фейк как в прямом, так и в переносном смысле!


Аким Апачев («Пливе кача»):

 

Ну что сказать? Я полностью согласен. Потому что Проханов, как и Дугин, это человек, который всегда поддерживал Донбасс. Знает, что он значит для России. А песни, которые положены на его стихи и исполнены Юлей Чичериной, это что-то изумительное!


﻿Проханов прав: на место тех веселых песенок, которые производились до начала СВО, должна была прийти новая русская культура. Однако эта ниша заполнилась непонятно чем.

Аким Апачев
Аким Апачев Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Я не буду называть эти песни, но 95% подобного контента вряд ли соответствует духу времени.


Что я чувствую, когда слышу такие вещи? Нет, мне не больно. Время все расставит на свои места! Но каждый раз, когда кто-нибудь из артистов вдруг заявляет: «А сейчас я спою вам песню, которая стала гимном СВО!», мне хочется спросить: «Правда? А почему же ее никто не слышал?»


Такое ощущение, что люди хотят какого-то дешевого пиара. Но это сразу отталкивает и вызывает неприятие. Ведь у всех есть глаза, и все прекрасно отличают настоящее от вымышленного.


Юрий Лоза («Ребята воюют»):


Я, наверное, понимаю, что не нравится Проханову. Ведь эти якобы патриотические песни не касаются конкретных вещей. Ура-ура! Они все на уровне «Эй, ухнем». 

Юрий Лоза
Юрий Лоза Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

А что такое «Эй, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет»? Это вот такая патриотика. И она ни о чем, если честно и откровенно.


Любую такую композицию можно спеть и до СВО, и после. Ну да... Ну вот такие песни. Мы, такие большие и великие, прем напролом. А о конкретных вещах никто не поет.


Мало того, медиасистема даже как бы старается от этого уклониться. Ну вот, скажем, в прошлом году на основной сцене Грушинского фестиваля запретили исполнять патриотические композиции.


И почему? Чтобы не запятнать себя, что ли? Не засветиться в этой патриотике, чтобы потом снова ездить в Европу и покупать ширпотреб?


﻿А на Первом канале ни разу не прокрутили мою новую песню «Ребята воюют».

Но вы поймите, что такое Первый канал. С момента убийства Листьева там нет ни одной авторской передачи, потому что ничего нового мы не придумали. Ну нельзя же назвать новым «Подкаст.Лаб»? Это же бред какой-то! Что такое разговор в нарисованной комнате?

 

А они все покупают за рубежом, и чтобы продолжать этим заниматься, необходимо, чтобы на тебя не свалились все эти санкции. Чтобы тебя не заподозрили в излишнем патриотизме.   

 

Поэтому моя песня там не звучит. Ее просто не замечают.

 

Вот что напрягло Проханова! Ведь если мы воюем — то нам придется собрать все силы и направить наш патриотизм в нужное русло. Чтобы это работало во вред нашим противникам и для нашей победы. Но о нашей победе никто не говорит. Никто не представляет, как она выглядит.  

 

И соответственно все эти песни — это, действительно, плакаты. Плакаты, агитки, кричалки — как угодно их назовите.

 

«Брат мой Коля?» — слышали когда-нибудь по телевидению? Она одна из самых красивых. Ну послушайте! Это песня о войне.


Но такое не крутят. Зато слышится «ура, Россия», «мы — сила, мы всех победим», «ура, встанем!», «я — русский». Вот такое...

 

Со времен Александра Невского все одно и то же.

Александр Проханов
Александр Проханов Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

 Медиасистема войну не замечает! СВО — не замечает. И делает это именно для того, чтобы потом ездить в Европу и иметь возможность что-то там покупать. Потому что все эти программы — купленные. Все эти «Голоса», все эти «Точь-в-точь» и «Битвы хоров». 

 

Маски-шмаски, вся эта хрень — приобретена там! Как они могут взять и лишить себя последнего источника дохода?

 

Ведь если этого не будет, то что они смогут сделать? Кроме как нарисовать комнату и написать «Подкаст. Лаб». А что такое «Подкаст. Лаб», кто-нибудь может это перевести? Ну хотя бы один человек?

 

Они хоть раз задали вопрос самому народу: «А что бы вы хотели услышать?» Хоть раз спросили, какого артиста к ним отправить?

 

Медиасистема живет сама по себе, и ей, конечно, нужны такие песни. Псевдопатиотические. Запиши любую композицию со словами «Россия, Россия, мы всех победим» — классно, замечательно! Все, пошла песня! А о том, что там сейчас происходит и что там сейчас гибнут наши ребята, — об этом не скажет никто.

 

Что и напрягает Проханова. Который хотел бы видеть какие-то результаты. Какую-то отдачу и работу на какую-то конкретную идею. 


Но такая работа пока не ведется.

#рома жиган #сво #александр проханов #песни про сво #юрий лоза #аким апачев #патриотизм #баста
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