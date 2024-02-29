Ветераны боевых действий послали сигнал Александру Малинину, что он ходит по краю

В Перми намекнули на возможную отмену концерта Александра Малинина. Выступление певца должно пройти 28 марта в пермском дворце культуры имени А.Г. Солдатова, но уже имеет все шансы не состояться. Как это объясняют общественники? И кто из артистов уже побывал в их «стоп-листе»?





О том, что исполнитель романсов может повторить судьбу Дианы Арбениной, стало понятно еще перед его концертом в Саратове, где депутат областной думы Роман Грибов поставил перед ним одно условие. Либо он заявляет о своей поддержке СВО и приносит извинения за исполнение песни «Червона калина», которая стала гимном украинских националистов. Либо больше не ездит в Россию и зарабатывает там, где живет.





А живет он в Германии, которая давно запретила всю русскую культуру. Так почему же мы должны быть такими добрыми и ходить на концерты к тем, кто выбрал себе другой путь?