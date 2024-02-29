Ветераны боевых действий послали сигнал Александру Малинину, что он ходит по краю

В Перми намекнули на возможную отмену концерта Александра Малинина. Выступление певца должно пройти 28 марта в пермском дворце культуры имени А.Г. Солдатова, но уже имеет все шансы не состояться. Как это объясняют общественники? И кто из артистов уже побывал в их «стоп-листе»?
О том, что исполнитель романсов может повторить судьбу Дианы Арбениной, стало понятно еще перед его концертом в Саратове, где депутат областной думы Роман Грибов поставил перед ним одно условие. Либо он заявляет о своей поддержке СВО и приносит извинения за исполнение песни «Червона калина», которая стала гимном украинских националистов. Либо больше не ездит в Россию и зарабатывает там, где живет.
А живет он в Германии, которая давно запретила всю русскую культуру. Так почему же мы должны быть такими добрыми и ходить на концерты к тем, кто выбрал себе другой путь?
Однако когда Малинин приехал в Саратов и вышел на сцену, зрители услышали от него лишь обычный набор приветствий. Как он рад. Что у него тут друзья. И как же он удивлен, что эта земля дала такое количество известных людей.
Получится ли у него выступить в Перми? Сомнительно. Потому что на смену саратовцам уже поспешили «Прикамские витязи». И у этих парней все сурово: сказали, что концерту не быть, — значит, не будет.
«В очередной раз к нам обратились неравнодушные граждане и поделились информацией, что в конце марта к нам собирается приехать старый Кен, — сообщается в их Telegram-канале. — Он же — Александр Малинин».
«Почему Кен? — спрашивает автор публикации. — Да просто с трудом узнал его из-за миллиона пластических операций, товарищ живет за бугром, а в Россию приезжает лишь на заработки!
Кен давно пропал из информационного поля, все последние новости связаны только с его неоднозначным отношением к СВО и курсу нашего государства. Дошло до того, что он просто обманул жителей Саратова. Певец пообещал поддержать наших воинов со сцены, но не сделал этого, лишь промямлил что-то несвязное».
Что ж, позиция ясна, констатирует общественник: «Забытая звезда собирается собрать бабло с площадки в краевой столице и с площадок поменьше в областных городах. Позволим? Думаю, что нет».
Кстати, такой опыт у них уже есть. В 2023 году это же объединение помогло поставить точку с выступлением Дианы Арбениной.
«Боты как по методичке называют нас доносчиками, а СМИ подхватывают и пишут, что мы нажаловались, — писали «Прикамские витязи». — Только вот прикол в том, что мы ни на кого не доносили. Арбенина самостоятельно высказывалась в Сети и на концертных площадках. Сама себя слила. Хотела хайпа — она его получила. Ни в какие мэрии мы не жаловались, мы выразили гражданский протест. Жалуются родителям, а мы наказываем, жестоко наказываем».
А в январе 2024-го — лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Причем об отмене выступления стало известно лишь за несколько часов до его начала.
«Ой, а что случилось? — спрашивали «Прикамские витязи», когда пермский клуб «Е-бар» вдруг сделал объявление, что оно не состоится.
Кто ведет канал, неизвестно. Но, как предполагают в Сети, все «витязи» — ветераны боевых действий. Общественники рассказывают о делах на фронте, предупреждают родственников участников СВО о возможных телефонных мошенничествах и проводят патриотические встречи.
«Молодежь имеет большую потребность в получении информации и разъяснении тех или иных событий, такие моменты упускать нельзя, — поясняют они. — Информационный вакуум рано или поздно могут заполнить наши оппоненты, и тогда ничего хорошего уже точно не будет».