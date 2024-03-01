Помолчать над могилой: уехавшие звезды прощаются с Навальным в социальных сетях

В пятницу, 1 марта, в Москве похоронили оппозиционера Алексея Навального. Отпевание прошло в храме Иконы Божией матери «Утоли моя печали» в Марьино, после чего траурная церемония переместилась на Борисовское кладбище. Кто из звезд пришел проститься с политиком? А кто сделал это в социальных сетях?





О том, что масштабного прощания не будет, стало понятно еще утром. На часах было уже 11, 12, 13, а возле храма в Марьино можно было наблюдать лишь простых горожан да немецкого и французского послов. Позднее там появились Борис Надеждин, Екатерина Дунцова и Евгений Ройзман*. Но на этом все.