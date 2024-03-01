Помолчать над могилой: уехавшие звезды прощаются с Навальным в социальных сетях

В пятницу, 1 марта, в Москве похоронили оппозиционера Алексея Навального. Отпевание прошло в храме Иконы Божией матери «Утоли моя печали» в Марьино, после чего траурная церемония переместилась на Борисовское кладбище. Кто из звезд пришел проститься с политиком? А кто сделал это в социальных сетях?
О том, что масштабного прощания не будет, стало понятно еще утром. На часах было уже 11, 12, 13, а возле храма в Марьино можно было наблюдать лишь простых горожан да немецкого и французского послов. Позднее там появились Борис Надеждин, Екатерина Дунцова и Евгений Ройзман*. Но на этом все.
Журналисты старательно выискивали хотя бы еще одно лицо, но никого не было. Все оплакивали Навального удаленно. К примеру, Татьяна Лазарева* стала делать это еще за сутки, сообщив подписчикам, что и боится этих похорон, и ждет. Ведь только после этого душа Алексея наконец освободится.
К тому же хочется помолчать над его могилой, добавила артистка. Хоть и удаленно.
Отметился такой публикацией и лидер «Ногу Свело!» Макс Покровский*, разместивший видео со стихийным мемориалом в Буэнос-Айресе.
Судя по посту, мемориал находится где-то возле российского посольства, сотрудники которого постоянно пытаются его убрать. Поэтому энтузиастам приходится стоять на страже в две смены. И один из них — бывший вокалист «Тараканов» Дмитрий Спирин.
А певица и блогер Мария Чистякова (Маричи) сделала перепост истории, который пропитан аллюзиями и относит еще к похоронам Пушкина.
Поэта хотели отпеть в Исаакиевском соборе, а отпели в небольшой церкви, говорится в сообщении. А когда тело тайно вывезли из Петербурга, его сопровождали лишь Александр Тургенев, слуга Никита Козлов и один жандармский капитан. Но к чему это, видимо, предлагается додумать самим.
Хотел ли высказаться звезда фильма «Слово пацана» Никита Кологривый? Вряд ли. Но пришлось. Потому что в некоторых группах вдруг появилось сообщение, что 1 марта он дает автограф-сессию. И не где-нибудь, а в Марьино, хотя он был в другом конце страны.
«Вот первое число, 1 марта 2024 года. Я нахожусь, дорогие друзья, в городе Сочи, — сообщил актер. — Никакой автограф-сессии в Москве сегодня не будет и не планировалось. <...> Это ложь и провокация. Еще раз говорю, что против меня ведется политика, проплаченная. Меня пытаются сбить с тех мест, которые я честно заработал своим трудом, потому что, видимо, боятся за своих протеже. И пытаются втянуть меня в некрасивые вещи».
«Поэтому, дорогие друзья, не надо никуда ходить, — попросил артист. — Будьте в этот замечательный день дома».
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